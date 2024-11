Chelsea en Arsenal moeten na meeslepende topper genoegen nemen met gelijkspel

Chelsea en Arsenal hebben na een vermakelijke topper een punt overgehouden aan hun onderlinge duel. Arsenal kwam na een uur spelen over voorsprong via Gabriel Martinelli, die moest toezien hoe Pedro Neto tien minuten later voor de eindstand tekende: 1-1. Zowel Chelsea als Arsenal staat nu op 19 punten. Koploper Liverpool (28 punten) en Manchester City (23) staan boven de Londense topclubs.

Bij Chelsea was Cole Palmer een twijfelgeval, maar de absolute sterspeler van de tweevoudig Champions League-winnaar was op tijd fit om te starten. Arsenal-trainer Mikel Arteta kon weer volledig beschikken over Declan Rice en Martin Ødegaard. Voor laatstgenoemde betekende het zijn basisrentree, nadat hij midweeks al kort inviel in de uitwedstrijd tegen Inter. Jurrien Timber begon bij de bezoekers op de linksbackpositie.

Weinig verrassend kwam het eerste gevaar van Chelsea-zijde van de voet van Palmer, die een verwoestend schot loste. De Engelsman zou gescoord hebben, ware het niet dat David Raya de bal ternauwernood over de lat wist te tikken. Chelsea had in de beginfase weinig te duchten van Arsenal.

The Blues hadden halverwege de eerste helft op 1-0 kunnen en misschien wel moeten komen, toen Neto zijn man behendig uitkapte en scherp voorgaf. De bal belandde bij de tweede paal, waar de uitstekend spelende Malo Gusto opdook. Enigszins gehinderd door Martinelli kopte de Fransman over.

Tegen de verhouding in leek Arsenal op voorsprong te komen, toen Rice de ruimte zag en een slim steekpassje in huis had op ex-Chelsea-spits Kai Havertz. De Duitser draaide weg bij zijn directe tegenstander en punterde raak achter de kansloze Robert Sánchez. Helaas voor Arsenal bleek Havertz op het moment van spelen van Rice nipt buitenspel te hebben gestaan.

In de openingsfase na rust greep Arsenal het initiatief, maar het duurde niet lang voor Chelsea weer levensgevaarlijk werd. Noni Madueke slingerde de bal heerlijk voor het doel en zag Wesley Fofana met een acrobatische inzet over schieten.

Na een klein uur liet Ødegaard zien wat zijn terugkeer betekent voor Arsenal. De Noor kreeg de bal van Thomas Partey en schepte de bal met gevoel naar de tweede paal, waar Martinelli de tijd kreeg om een hoek uit te kiezen. De Braziliaan koos voor de korte, en dat bleek een uitstekende keuze: 0-1. Een uitstekende dribbel en goed schot van Timber bracht de Arsenal-fans opnieuw in vervoering, maar de Oranje-international mikte net te scherp.

Tien minuten na de openingstreffer trok Chelsea de stand gelijk. Enzo Fernández zag de ruimte voor de zestien van Arsenal en speelde Neto aan. De Portugees mocht ongehinderd uithalen en deed dat net op tijd om de inglijdende Timber en Gabriel Magalhães te snel af te zijn. Raya was kansloos op het schot, dat in de korte hoek vloog: 1-1.

Zowel Arsenal als Chelsea kwam nadien meermaals gevaarlijk voor het doel, maar de écht grote kansen bleven lange tijd uit. Grote tegenvaller voor Arsenal was het geblesseerd uitvallen van Saka, die na een charge van Marc Cucurella vervangen werd door Gabriel Jesus.

Vlak voor tijd leverde een hakje van Mikel Merino en de daaropvolgende rebound voor de voeten van Leandro Trossard net geen treffer op, al zou er wegens buitenspel een streep doorheen zijn gegaan. De ploegen hinkten op twee gedachtes, wat ten koste ging van de scherpte voor het doel. Het bleef bij 1-1 en daar zullen met name Manchester City en Arsenal blij mee zijn.