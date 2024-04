Arsenal door uitschakeling in CL niet naar WK voor clubteams; vervanger bekend

Door de nederlaag in de return van de kwartfinale van de Champions League tegen Bayern München heeft Arsenal zich niet weten te plaatsen voor het WK voor clubteams. The Gunners hadden het miljardenbal moeten winnen om zich te plaatsen voor het WK. Red Bull Salzburg is de laatste Europese deelnemer die zich bij het selecte gezelschap voegt.

Eind 2022 maakte FIFA-voorzitter Gianni Infantino bekend dat het WK voor clubteams uit 32 ploegen zou bestaan. Gastland is de Verenigde Staten, dat een jaar later het WK voor landen organiseert met Canada en Mexico.

De uitbreiding van het aantal deelnemende teams is bijzonder fors, daar er in de huidige opzet plek is voor slechts zeven ploegen: de zes winnaars van de continentale toernooien en de kampioen van het gastland.

Eerder werd al bekend welke elf Europese clubs zich hadden geplaatst voor het WK voor clubteams. Dinsdag hoopte ook FC Barcelona zich nog bij de groep te voegen, maar de Catalanen gingen na een rode kaart voor Ronald Araújo hard onderuit tegen Paris Saint-Germain (1-4), werden uitgeschakeld in de Champions League en kunnen deelname aan het WK voor clubteams vergeten.

Omdat Arsenal nu ook uitgeschakeld is, levert Engeland uiteindelijk twee deelnemers: Manchester City en Chelsea. Alle twaalf Europese deelnemers zijn nu bekend. Van de overige continenten moet nog wel het een en ander bekend worden. Zo moeten onder meer de winnaars van de Copa Libertadores (Zuid-Amerika) en de Champions League-winnaars van de AFC (Azië), CAF (Afrika) en CONCACAF (Noord-Amerika) nog bepaald worden.

Europese deelnemers aan WK voor clubs

Manchester City en ChelseaReal Madrid en Atlético MadridBayern München en Borussia DortmundInternazionale en JuventusParis Saint-GermainBenfica en FC PortoRed Bull Salzburg

Andere continenten: Al Ahly (Egypte), Seattle Sounders (Verenigde Staten), Fluminense, Flamengo, Palmeiras (allen Brazilië), Wydad Athletic Club (Marokko), Monterrey, Club León (beiden Mexico), Al-Hilal (Saudi-Arabië), Urawa Reds (Japan), Auckland City (Nieuw-Zeeland)

