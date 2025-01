Arsenal heeft woensdagavond een vrij eenvoudige zege geboekt op Dinamo Zagreb. Dankzij een treffer van Declan Rice kwamen de Londenaren al vroeg op voorsprong. Na rust deden ook Kai Havertz en Martin Ødegaard een duit in het zakje: 3-0. Arsenal staat nu op zestien punten uit drie duels en is zo goed als verzekerd van een plek bij de eerste acht. Zagreb moet zijn laatste wedstrijd (AC Milan-thuis) winnen om zich te plaatsen voor de tussenronde.

Arsenal-manager Mikel Arteta had op rechtsback een basisplaats in huis voor Jurriën Timber. Ook onder meer Jakub Kiwior, Oleksandr Zinchenko, Jorginho en Raheem Sterling mochten opdraven in wat een B-elftal genoemd mocht worden. De Nederlander Ismael Kabia begon op de bank. De doelpunten aan Kroatische zijde moesten komen van spits Sandro Kulenovic.

Arsenal had precies 1 minuut en 42 seconden nodig om de score te openen. Gabriel Martinelli werd bereikt aan de linkerkant en had een puntgave voorzet in huis op Kai Havertz, die de bal panklaar legde voor Declan Rice. De Engelsman haalde verwoestend uit en liet doelman Ivan Nevistic volstrekt kansloos: 1-0.

Arsenal wist van tevoren dat het zo goed als zeker was van een plek bij de eerste acht en dat had zijn weerslag op het tempo, dat bepaald niet hoog lag. Wel kwam Sterling meermaals gevaarlijk voor de dag in de zestien, en wist Martinelli net niet af te ronden.

Vlak na rust had Havertz de 2-0 op zijn schoen. De Duitser haalde met links vol uit, maar zag een verdediger op de doellijn redding brengen. Wel was duidelijk dat de thuisploeg het tempo wat opvoerde.

Halverwege de tweede helft, vijf minuten nadat Timber werd afgelost door Thomas Partey, werd het alsnog 2-0 voor de Engelsen. Martinelli keek op en schilderde een voorzet op het hoofd van Havertz, die de bal hard tegen de touwen kopte.

Het leek bij 2-0 te blijven, maar vlak voor tijd dacht Ødegaard daar anders over. De voormalig Eredivisionist tikte bij de tweede paal een voorzet van Leandro Trossard binnen: 3-2.