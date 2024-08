Arsenal betaalt bijna 40 miljoen euro voor derde grote zomeraankoop

Arsenal heeft een principeakkoord bereikt om Mikel Merino over te nemen van Real Sociedad, zo meldt onder meer The Athletic. De Londenaren gaan een bedrag van 33,5 miljoen euro plus 5 miljoen euro aan variabelen betalen voor de 28-jarige middenvelder, die onlangs het EK won met Spanje.

Het duurde enkele weken voordat Arsenal een akkoord wist te bereiken met Real Sociedad. De laatste dagen werd het voorstel van the Gunners verbeterd, waardoor de transfer in een stroomversnelling kwam.

Merino is al lange tijd een doelwit van Arsenal en werd tijdens het openingsweekend van LaLiga buiten de selectie gelaten voor de wedstrijd van Real Sociedad tegen Rayo Vallecano (1-2). De middenvelder ligt nog slechts één jaar vast in Baskenland.

Merino wordt de derde versterking deze zomer bij Arsenal, nadat de verhuizing van de gehuurde David Raya van Brentford eerder deze zomer definitief werd gemaakt, naast de overname van Bologna-verdediger Riccardo Calafiori.

Deze zomer won Merino met Spanje het EK in Duitsland. De 28-voudig international kwam in elk duel in actie, en vertolkte in de kwartfinale een heldenrol door vlak voor het einde van de verlenging de winnende goal te maken tegen Duitsland (2-1).

Premier League Aston Villa AVL 2024-08-24T16:30:00.000Z 18:30 Arsenal ARS

LaLiga Espanyol ESP 2024-08-24T19:30:00.000Z 21:30 Real Sociedad RSO

Merino speelde de laatste zes seizoenen voor Real Sociedad, dat hem in 2018 overnam van Newcastle United. Merino speelde één jaar bij de Premier League-club. Daarvoor kwam hij twee seizoenen uit in het eerste elftal van Osasuna, de club waar hij zijn jeugdopleiding doorliep.

Arsenal gaat zaterdagavond op bezoek bij Aston Villa in de Premier League.

