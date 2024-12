‘Arne Slot ziet belangrijke speler van Liverpool vertrekwens indienen’

Arne Slot lijkt rekening te moeten houden met het vertrek van Trent Alexander-Arnold. De rechtsback beschikt over een aflopend contract en zou aan de club hebben laten weten dat hij wil vertrekken naar Real Madrid, dat meldt Marca.

Liverpool is al langere tijd bezig met de contractonderhandelingen met Virgil van Dijk en Alexander-Arnold. Inmiddels zijn ook de onderhandelingen met Mohamed Salah gestart. Het drietal mag vanaf 1 januari in gesprek gaan met buitenlandse clubs.

Tijdens de laatste gesprekken met Liverpool zou Alexander-Arnold hebben aangegeven de overstap naar Real Madrid te willen maken. De Spanjaarden azen al langer op de komst van de rechtsback, die de concurrentiestrijd in Spanje moet aangaan met de geblesseerde Dani Carvajal.

Liverpool staat voor een belangrijke beslissing: laten ze het clubkind komende zomer gratis vertrekken, of kiezen ze voor een transfer in de winter? Met Connor Bradley hebben The Reds in ieder geval al een uitstekende vervanger in huis.

Aanvoerder Van Dijk lijkt niet in de voetsporen van Alexander-Arnold te treden. De Nederlander hintte eerder op een langer verblijf bij de koploper van de Premier League.

“Ik hou van de club, de club houdt van mij," zei hij. "Ik hou van de fans, de fans houden van mij en dat is een sterke basis voor succes. Naar mijn mening kan ik nog minstens drie tot vier jaar op het hoogste niveau spelen. We zullen zien wat de toekomst brengt."