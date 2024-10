Volgens het Portugese Record hoopt Arne Slot op de komst van Orkun Kökçü. De Turks international is al meermaals bekeken door scouts van the Reds en zou bij Liverpool de concurrentiestrijd met onder anderen Ryan Gravenberch moeten aangaan.

Kökçü maakte indruk op de scouts van Liverpool tijdens de 4-0 zege van Benfica op Atlético Madrid in de Champions League. De middenvelder speelde een goede wedstrijd en maakte vanaf de penaltystip de 4-0.

Slot zou zich intern hard maken voor een hereniging met Kökçü. Het duo had eerder succes samen bij Feyenoord, waar ze in het seizoen 2022/23 de Eredivisie wisten te winnen. Onder leiding van de Nederlander werd de 23-jarige Turk aanvoerder en kwam hij volledig tot wasdom.

De komst van de ex-Feyenoorder zal geen gemakkelijke zaak worden voor Liverpool. Kökçü beschikt namelijk over een afkoopsom van 150 miljoen euro in zijn contract. Benfica zal dan ook niet gemakkelijk meewerken aan een transfer.

Een eventuele transfer van Kökçü zal een extra concurrent voor Gravenberch betekenen. De Engelsen beschikken momenteel naast de Nederlander onder anderen over Wataru Endo, Curtis Jones, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister en Harvey Elliott op het middenveld.

Kökçü doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord voordat hij in de zomer van 2023 de overstap maakte naar Portugal. Benfica nam de Haarlemmer over voor een bedrag van 25 miljoen euro, exclusief bonussen.

Zijn huidige verbintenis in Portugal loopt nog door tot de zomer van 2028, waardoor zijn Portugese werkgever een hoge vraagprijs kan hanteren. Dit seizoen is Kökçü tot nu toe goed voor vier doelpunten en drie assists in negen officiële wedstrijden.