Arne Slot weet definitief wie weggevallen Ivanusec vervangt tegen Ajax

Zondag, 24 september 2023 om 13:31 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 14:17

De opstelling van Feyenoord voor het duel met Ajax is bekend. Trainer Arne Slot kiest ervoor om de geblesseerde Luka Ivanusec te vervangen voor Yankuba Minteh. Santiago Giménez keert ten opzichte van het duel met Celtic terug in de basis, waardoor Minteh naar de rechterflank verhuist. Verder treedt de regerend landskampioen ongewijzigd aan in de Johan Cruijff ArenA. Het duel begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 2.

Timon Wellenreuther verdedigt het doel van de bezoekers. Lutsharel Geertruida (rechts) en Quilindschy Hartman (links) zijn de backs, terwijl de weer fitte aanvoerder Gernot Trauner en Dávid Hancko het hart van de verdediging vormen. Calvin Stengs staat op 10 en wordt in zijn rug gesteund door Quinten Timber en Mats Wieffer. Spits Giménez wordt geflankeerd door Minteh (rechts) en Igor Paixão (links).

Na een matige Eredivisie-start heeft Feyenoord zich uitstekend herpakt. De laatste drie duels werden allemaal gewonnen en daarin scoorden de Rotterdammers liefst zeventien (!) keer. Bovendien ging de Champions League-campagne van Feyenoord dinsdag voortvarend van start tegen Celtic, dat met 2-0 terug naar Glasgow werd gestuurd. Smet op die zege was het uitvallen van Ivanusec, die vlak voor het laatste fluitsignaal een enkelblessure opliep.

Bart Nieuwkoop is wel weer van de partij, al begint hij wel op de bank. De rechtsback moest de laatste twee wedstrijden wegens een blessure nog laten schieten. Trauner ontbrak wegens ziekte op de training van vrijdag, maar was er tijdens de openbare sessie op zaterdag 'gewoon' weer bij. Ayase Ueda liet zich daar ook zien. De Japanner liep twee weken geleden een blessure op bij de nationale ploeg. Slot is ondanks de favorietenrol voor Feyenoord op zijn hoede. "Ik denk dat Ajax-uit één van de moeilijkste uitwedstrijden is, ongeacht in welke vorm Ajax is."

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Timber; Minteh, Giménez, Paixão.