Arne Slot verwarmt de harten van Feyenoord-fans met verzoeknummer bij 3FM Serious Request

Arne Slot heeft maandag een bijdrage geleverd aan 3FM Serious Request 2024. De manager van Liverpool was telefonisch beschikbaar voor de aanwezige radiomakers in het Glazen Huis, dat dit jaar is gevestigd in Zwolle.

Barend van Deelen en Sophie Hijlkema gingen maandagochtend in gesprek met Slot. Eerstgenoemde nam daarbij vooral het woord. Hijlkema gaf zelf namelijk aan weinig verstand van voetbal te hebben.

De charismatische Slot reageerde op geheel eigen wijze op die opmerking van Hijlkema. “Als Barend verstand heeft van voetbal, ga ik ervan uit dat hij fan is van Feyenoord.”

Van Deelen moest echter bekennen dat hij supporter van Ajax is. “Maar het is heel mooi om jou als voetballiefhebber te volgen. Je gaat nu gewoon kampioen worden met een van de grootste clubs ter wereld.”

Slot wil niet te hard van stapel lopen. “Nou, daar moet nog heel wat voor gebeuren, maar we staan er goed voor.” Liverpool gaat als koploper aan het kerstdiner, met vier punten voorsprong op Chelsea. Daarnaast hebben the Reds nog een wedstrijd tegoed. Op Tweede Kerstdag speelt de selectie van Slot tegen Leicester City.

Ondanks het drukke speelschema in de Premier League heeft Slot tijd vrijgemaakt om geld op te halen voor Metakids. “Ik heb een gesigneerd shirt van Liverpool aangeboden, met alle handtekeningen van spelers en van mij. Daar wordt op dit moment op geboden.”

Als Slot mag eindigen met een verzoeknummer, kiest hij voor Nobody Said It Was Easy van de Evil Activities. “Aan het einde van het jaar kijk je altijd terug naar wat je allemaal hebt meegemaakt. Ik heb drie fantastische seizoenen gehad bij Feyenoord, dus ik vond het gepast om een liedje te kiezen dat altijd bij Feyenoord werd gedraaid voordat we naar binnen gingen.”