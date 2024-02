Arne Slot uit kritiek op Feyenoord-fans vanwege één moment in duel met AS Roma

Arne Slot is niet tevreden met het gelijkspel van Feyenoord. Donderdagavond zat er voor de Rotterdammers in het play-offduel met AS Roma in de knock-outfase van de Europa League niet meer in dan een 1-1 eindstand. De oefenmeester vindt dat zijn ploeg ‘geen geweldige uitgangspositie’ heeft in aanloop naar de return in Rome van komende week.

In de slotfase van de eerste helft bezorgde Igor Paixão Feyenoord op aangeven van Quilindschy Hartman de 1-0 voorsprong, maar die werd halverwege de tweede helft weggepoetst door Romelu Lukaku: 1-1.

“Dit is geen geweldige uitgangspositie. Je moet daar nu winnen”, vertelt Slot na afloop voor de camera van ESPN. “Je zou kunnen denken: volgende week hebben we 3 à 4 spelers weer terug, dus dan zijn we veel beter, maar dan zou je de jongens die vandaag hebben gespeeld, écht veel tekort doen. Dat wordt gewoon een ontzettend moeilijke wedstrijd.”

“Juist omdat ik ervaring heb met die wedstrijd en weet wat ons komende week in Rome weer te wachten staat. De sfeer hier was ook geweldig vanavond. Vervelend genoeg was de scheidsrechter er niet door geïmponeerd. Ik kan alleen maar hopen dat het volgende week aan de arbitragekant ook zo is.”

“Mijn spelers zijn van de entourage niet van onder de indruk, weet ik uit ervaring, maar andere mensen, die ook binnen de lijnen staan, zijn daar wel van onder de indruk”, aldus Slot.

Verder roept de oefenmeester het publiek in De Kuip op de persconferentie nog tot de orde. Mats Wieffer besloot de bal tijdens de wedstrijd op een moment niet lang te spelen, waardoor er kritiek hoorbaar was vanaf de tribune.

Onterecht, vindt Slot. “Dat moment wil ik graag nog even aanhalen, dat Mats Wieffer besluit een bal niet in te brengen. Dan gaat het hele stadion uit zijn plaat, maar ik hoop dat al die mensen die dat deden nog even kijken naar een minuut later.”

“Toen we een minuut lang balbezit hielden en via links tot een kans kwamen. Ik snap dat sommige mensen dat anders willen zien, maar het is onze manier van spelen", vertelt Slot tijdens het persmoment.

