Arne Slot stuurt Liverpool-scouts naar Duitsland om uiterst talentvolle middenvelder te bekijken

Liverpool heeft een oogje op SC Freiburg-middenvelder Merlin Röhl. Volgens BILD-journalist Christian Falk hebben the Reds de 22-jarige Duitser al uitgebreid gescout.

Röhl is een boomlange rechtspoot die doorgaans als aanvallende middenvelder speelt. Met zijn 1 meter 92 is hij zowel met de voeten als met het hoofd een gevaarlijke kracht.

Bij Freiburg kwam hij vooralsnog tot veertig wedstrijden in ruim twee jaar tijd. Daarin scoorde Röhl driemaal, vijf keer was hij de aangever op een doelpunt.

Zijn spel in Duitsland zou dus de interesse van Liverpool hebben gewekt. Het is onbekend of de club van Arne Slot op termijn van plan is concreet te worden voor Röhl.

De talentvolle middenvelder staat er in eigen land goed op en speelde al verscheidene interlands voor Duitsland Onder 21. Eerder deze maand kwam hij nog in actie tegen de leeftijdsgenoten van achtereenvolgend Estland en Israël.

Röhl staat sinds de zomer van 2022 onder contract bij Freiburg. Die Breisgau-Brasilianer namen hem destijds voor een kleine drie miljoen euro over van FC Ingolstadt.

Eerder deze maand tekende Röhl, die volgens Transfermarkt twaalf miljoen euro waard is, nog een contractverlenging bij Freiburg. De huidige nummer vier van de Bundesliga communiceerde geen details over de nieuwe verbintenis.