Arne Slot onder vergrootglas na blamage Liverpool: ‘Hebben hem nog nooit zo boos gezien’

Arne Slot kreeg zondag zijn eerste echte tegenslag te verwerken sinds zijn komst bij Liverpool. De koploper van de Premier League werd uit het FA Cup-toernooi geknikkerd door Championship-hekkensluiter Plymouth Argyle (1-0). De Engelse media vragen zich dan ook sterk af of het wel zo’n goed idee was om een B-elftal het veld in te sturen.

Slot koos ervoor om, met het oog op de Merseyside Derby van woensdag, zijn belangrijke spelers thuis te laten. Toch stonden er met onder meer Federico Chiesa, Diogo Jota en Luis Díaz nog aardige namen binnen de lijnen. Het mocht echter niet baten voor Liverpool. The Reds verloren door een benutte strafschop van Ryan Hardie met 1-0.

“Dit was de slechtste prestatie van Liverpool dit seizoen”, zo schrijft The Athletic. “Deze wedstrijd benadrukte hoe belangrijk de grote spelers zijn voor dit team. Wanneer er woensdag tegen Everton wordt gewonnen, is het gat aan de kop van de Premier League negen punten en zal deze nederlaag snel vergeten zijn.”

“Geen quadrupel meer”, zo begint The Telegraph. “Dit was de slechtste wedstrijd onder Arne Slot, die een geagiteerd figuur sloeg langs de zijlijn.” Ook The Guardian zag hoe Slot na zijn verkeerde inschatting uit zijn slof schoot.

“Door Slot en zijn spelers zullen er dringende vragen beantwoord moeten worden. Het was een verzwakte opstelling, maar ook die hadden de klus moeten klaren. Bij een blessurepauze had Slot wat tijd om zijn spelers te verzamelen en hun neus op de feiten te drukken. En dat deed hij ook: zo boos hebben we hem nog nooit gezien.”

The Daily Mail ziet de bekernederlaag als de eerste echte fout van Slot als trainer van Liverpool. “Zijn carrière als manager in het Engelse voetbal begon vlekkeloos, totdat hij met zijn B-elftal op bezoek ging bij Plymouth Argyle. Deze opstelling was zijn eerste fout in het Engelse voetbal.”

ThisIsAnfield denkt dat Slot zich niet zo druk maakt om de nederlaag. “Hier zal hij niet al te slecht van slapen. Als het winnen van de FA Cup een groot doel was, had hij zijn sterkste elf wel opgesteld. Hij heeft een duidelijke beslissing gemaakt over waar zijn prioriteiten liggen. Een overwinning woensdag zal veel goedmaken.”