Arne Slot looft voormalig Eredivisie-aanvaller: 'We gaan Van Dijk nodig hebben om hem af te stoppen'

Arne Slot is tijdens het persmoment voorafgaand aan Liverpool - Newcastle United ingegaan op de uitstekende vorm waarin Mohamed Salah momenteel verkeert. De Nederlandse manager werd gevraagd naar de Ballon d’Or-kansen voor de Egyptenaar.

“Het is goed dat hij in die discussie betrokken is, want het betekent dat wij het heel goed doen als team”, begint Slot. “Maar om de Ballon d’Or te winnen, moet je wel prijzen pakken met je club. Daar ligt onze uitdaging.”

Slot is daarnaast zeer lovend voor de 32-jarige Salah. “Hij is echt een professional. Hij heeft een geweldige werklust, profileert zich als leider in de kleedkamer en werkt ook thuis aan zijn fitheid”, aldus de geboren Bergentheimer.

Salah beschikt bij Liverpool over een aflopend contract. De rechtsvoor van the Reds doet het goed dit seizoen, wat de onderhandelingen niet makkelijker maken. “Het is voor iedereen goed dat Mo goed speelt, behalve voor degene die zijn salaris betaalt”, grapt Slot.

Salah verkeert momenteel in absolute topvorm. De sterspeler van Liverpool kwam tot dusver in 27 Premier League-wedstrijden tot 25 doelpunten en 16 assists. Ook in de Champions League was hij met drie doelpunten en vier assists in zeven duels onmisbaar voor zijn ploeg.

Alexander Isak

Slot ging op het persmoment ook nog even in op een andere Premier League-uitblinker: Alexander Isak. De Zweedse aanvaller van de aankomende tegenstander Newcastle vond al negentien keer het net dit seizoen.

“Het is een understatement om te zeggen dat Isak in vorm is. Gelukkig hebben wij twee hele goede verdedigers om hem af te stoppen. Die gaan we zeker nodig hebben om iemand met zijn kwaliteiten af te stoppen.”