Arne Slot looft één Nederlander na knappe comeback Liverpool: 'Hij was ongelofelijk'

Liverpool is het nieuwe Champions League-seizoen goed begonnen. De ploeg van Arne Slot was in het San Siro met 1-3 te sterk voor AC Milan. Dat was niet in de laatste plaats te danken aan de Nederlandse uitblinkers.

Al onze landgenoten speelden namelijk een puike wedstrijd. Virgil van Dijk was met een doelpunt belangrijk, terwijl Cody Gakpo met een assist een even cruciale rol vertolkte. Lof was er ook, opnieuw, voor Ryan Gravenberch.

De middenvelder kreeg na afloop de Player of the Match-trofee uitgereikt door de competitieorganisator. "Hij was ongelofelijk vandaag", zei Slot na afloop van de overwinning over zijn landgenoot.

"Hij pakte het podium waar zoveel Nederlandse middenvelders al uitblonken. Hier hebben ongelofelijke landgenoten gespeeld, nu was het de beurt aan Ryan." Het was echter vooral een teamprestatie, zo benadrukt de voormalig oefenmeester van onder andere Feyenoord.

"Ik stond zonet met Clarence Seedorf aan de tafel", vertelt Slot. "Zij spraken ook over Cody en Ryan en ik zei dat het een speciale plek is om te voetballen voor een Nederlander, gezien de spelers die hier vroeger gespeeld hebben. Ja, je kan die twee jongens eruit pikken, maar ik kan er wel meer aanwijzen die een hele goede wedstrijd speelden."

De manager was blij met de veerkracht die zijn ploeg toonde. The Reds keken namelijk tegen een hele vroege achterstand aan, maar bogen die overtuigend om. "Om op deze manier te winnen, nadat je 1-0 achterkomt in 5 minuten en met het resultaat tegen Nottingham Forest (1-0 verlies, red.) nog in het achterhoofd, dat was heel goed."

Cadeautje

Het was voor Slot eigenlijk dubbel feest gisteren. Naast zijn zege met zijn ploeg was de geboren Bergentheimer ook nog jarig. Hij werd 46, wist ook de spelersgroep. "Een kleine cake, dessert. Een tiramisu. Ze zongen ook voor me. Maar ik vond de manier waarop ze speelden beter dan hun gezang", besloot de coach lachend.