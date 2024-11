Arne Slot krijgt lachers op zijn hand met gevatte opmerking over Ryan Gravenberch na Liverpool - Real Madrid

Ryan Gravenberch genoot van het spel dat Liverpool woensdagavond in eigen huis op de mat legde tegen Real Madrid (2-0). De 22-jarige middenvelder zag hoe the Reds domineerden in balbezit en in de tweede helft twee keer scoorden. “Het was eigenlijk gewoon een grote rondo, als ik het zo mag zeggen”, aldus Gravenberch in gesprek met Ziggo Sport.

De geboren Amsterdammer miste dit seizoen nog geen minuut in de Premier League en Champions League en stond ook tegen de Koninklijke weer op de nummer 6-positie. Gravenberch stond wederom zijn mannetje op het middenveld, ondanks dat hij al na zeventien minuten een gele kaart pakte.

Liverpool won dankzij goals van Alexis Mac Allister en Cody Gakpo voor het eerst sinds 2009 weer van Real Madrid en dat was ook Gravenberch niet ontgaan. “Natuurlijk is het lekker dat je van Real Madrid wint. Ik hoorde dat we de laatste tijd niet vaak van Real Madrid gewonnen hebben. Dan is het natuurlijk lekker dat je vandaag met 2-0 wint.”

Gravenberch vindt het een terechte overwinning. “Ik denk dat we hebben gedomineerd, vooral in de tweede helft. We hebben nauwelijks iets weggegeven, behalve die penalty natuurlijk. Goed dat Caoimhín Kelleher die pakt. Daarna was het eigenlijk gewoon een grote rondo, als ik het zo mag zeggen.”

Arne Slot wordt bedolven onder de complimenten in Engeland. “Of hij met beide benen op de grond moeten blijven staan? Ik denk dat iedereen met beide benen op de grond moet blijven staan”, lacht Gravenberch. “Of hij er nog niet in gaat geloven? Nee, nee. We hebben nog een hele lange weg te gaan, we zitten pas in eind november. We moeten nog superveel wedstrijden spelen, maar we zitten in een goede flow en ik hoop dat we dit door kunnen zetten.”

Slot looft Gravenberch

De trainer van Liverpool werd op de persconferentie gevraagd naar het optreden van Gravenberch en was lovend over zijn middenvelder. “Hij speelde een hele goede wedstrijd, wat niet zo eenvoudig was omdat hij al vroeg in het duel een gele kaart kreeg.”

“Hij is zo comfortabel aan de bal en we houden ervan om veel balbezit te hebben. En als je veel balbezit hebt is het altijd handig om spelers te hebben die zo comfortabel en dominant aan de bal zijn. Hij brengt de bal, samen met onze achterhoede, naar de spelers die elke tegenstander pijn kunnen doen.”

“Dat maakt hem speciaal, samen met zijn loopvermogen”, aldus Slot, die vervolgens wordt gevraagd ‘of Gravenberch misschien de volgende Toni Kroos wordt’. “Nee, want hij is Nederlands en niet Duits.”