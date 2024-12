Arne Slot kan niet meer stuk bij spelers van Liverpool: 'Tactisch is hij ongelofelijk'

Arne Slot heeft Jürgen Klopp heel geruisloos vervangen en is immens populair in Liverpool. Niet zonder reden: de Nederlandse manager bewijst in de lastigste competitie ter wereld dat hij een van de beste managers ter wereld is.

Winterstop kennen ze niet in Engeland, maar ook overzees naderen ze de helft van de competitie en nog altijd heeft bijna geen enkel team een antwoord op het ongenaakbare spel van Arne Slots Liverpool.

Zeventien Premier League-wedstrijden en slechts één nederlaag: een off-day tegen het verrassend goed presterende Nottingham Forest (nummer drie). Zeges op Pep Guardiola's Manchester City, nummer twee Chelsea, Carlo Ancelotti's Real Madrid en Erik ten Hags Manchester United.

De lijst dendert onverminderd hard door en afgelopen donderdag, op Tweede Kerstdag, kon ook door de naam van Ruud van Nistelrooij een streep. De hoofdcoach van Leicester City kwam op Anfield brutaal op voorsprong, maar dolf door een uitblinkende Cody Gakpo het onderspit: 3-1.

Na afloop werd Andy Robertson voor de camera's van de competitieorganisator getrokken. Daar werd de Schot gevraagd naar hoe Slot zich voorbereidt op wedstrijden. De linksback had mooie woorden over voor zijn oefenmeester.

"Hij schaaft elke wedstrijd aan onze rollen. Tactisch is hij echt ongelofelijk!", looft Robertson de opvolger van de zo geliefde Klopp. Toch gaat Slot niet op zijn lauweren rusten, erkent de dertigjarige Schot.

"De manager eist nog meer. We zijn nog niet perfect en dat is wat hij wil. Je moet elke week op verschillende manieren spelen. Dat hebben we het hele seizoen ook al gedaan. We hebben ons goed aangepast, maar nu moeten we door blijven gaan", waarschuwt Robertson. "De prijzen worden niet in december verdeeld."