De 1-0 zege op Everton stemde Liverpool-manager Arne Slot aardig tevreden en dat had alles te maken met de manier van spelen van de opponent. Op de persconferentie na afloop van de Merseyside Derby ging de keuzeheer ook in op de gele kaart voor James Tarkowski, na een horrorcharge op Alexis Mac Allister.

Een fraaie en trefzekere solo van Diogo Jota was na negentig minuten het enige wat Liverpool en Everton scheidde. Een mager resultaat dus, maar Slot was er niet minder gelukkig mee.

"Een zwaarbevochten overwinning, zeker. Maar dat kwam niet als een verrassing”, doelt de winnende trainer op de speelwijze van de opponent. "Everton was al negen wedstrijden ongeslagen (in de Premier League, red.), krijgt amper doelpunten of kansen tegen en verdedigt met tien man."

"Het is een moeilijk team om tegen te spelen", wist Slot van tevoren al, "ook omdat ze sterk zijn in de counter, met Beto voorop." Een driepunter smaakt daarom extra zoet.

Eerder in het seizoen hield Everton de aartsrivaal op een 2-2 gelijkspel. "Wat ik vandaag gezien heb, stemde mij veel meer tevreden dan wat we op Goodison Park lieten zien. Uiteindelijk was de goal van Diogo genoeg."

Het meest besproken moment na afloop van het duel was ongetwijfeld de charge van James Tarkowski op Alexis Mac Allister, vroeg in de eerste helft. De centrumverdediger van the Toffees kwam ogenschijnlijk erg goed weg met een gele kaart, maar Slot laat het vellen van een oordeel aan een ander.

"Ik ga er liever niet op in, aangezien er al zoveel mensen zijn geweest die hun zegje hebben gedaan", houdt hij zich desgevraagd op de vlakte. "Zelfs de mensen die weinig met Liverpool hebben, waren duidelijk over welke beslissing gemaakt had moeten worden, dus het is niet nodig dat ik reageer. Was ik verbaasd? Nee."