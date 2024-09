Arne Slot vindt het nog te vroeg om iets zinnigs te zeggen over de titelkansen van Liverpool. De manager van the Reds liet vrijdag tijdens een persconferentie weten dat er een loodzwaar programma aankomt voor zijn ploeg, die nog veel te bewijzen heeft.

Slot kent met zijn Liverpool een uitstekende start in de Premier League. Van de eerste vijf wedstrijden werden er vier gewonnen, waardoor Liverpool op plaats twee staat, slechts één punt achter koploper Manchester City. Ook werd er in de Champions League gewonnen van AC Milan (1-3). Toch rekent Slot zich nog niet rijk.

“Ik weet hoe goed we zijn, maar we moeten ons nog bewijzen”, zei Slot vrijdag op het persmoment. “Na de interlandbreak hebben we een zwaarder programma. Maar ik heb ook nu al gemerkt dat elk team in de Premier League een paar spelers heeft die veertig à vijftig miljoen pond hebben gekost en over heel veel kwaliteit beschikken.”

Liverpool komt zaterdag in actie in de Premier League, wanneer het op bezoek gaat bij Wolverhampton Wanderers. Na de interlandbreak in oktober wachten loodzware weken met wedstrijden tegen achtereenvolgens Chelsea, RB Leipzig, Arsenal, Brighton & Hove Albion, Bayer Leverkusen en Aston Villa.

Dat is wel wat anders dan Slot gewend was bij Feyenoord in de Eredivisie, al was de manager voorbereid op het feit dat er in de Premier League sowieso geen makkelijke wedstrijden zijn. “Ik weet dat elke manager dat zegt, maar het is wel zo.”

Slot vindt het daarom ook nog veel te vroeg om wat zinnigs te zeggen over de titelkansen van zijn ploeg. “Kijk alleen al naar Wolves, dat direct tegen Arsenal, Newcastle, Chelsea en Aston Villa speelde.”

Wat de rest van de titelkansen van Liverpool denkt, laat Slot ook buiten beschouwing. “Het maakt me niet uit of ze ons onderschatten of overschatten. De situatie is dat Manchester City de laatste twee seizoenen 31 punten meer pakte dan wij, dat gat proberen wij nu te dichten”, besluit hij.