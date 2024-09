Arne Slot in live interview hard voor Liverpool-speler, die MOTM-trofee wil 'stelen' van Ryan Gravenberch

Ryan Gravenberch legde na de overwinning van Liverpool tegen Wolves (1-2) wederom beslag op een Man of the Match-trofee. Daar waren zijn ploeggenoten, waaronder Ibrahima Konaté, niet zo blij mee. Arne Slot wees op zijn beurt weer met de beschuldigende vinger naar de Franse verdediger.

Na afloop van de overwinning stonden Konaté en Gravenberch de journalisten van Sky Sports te woord. "Wie heeft bepaald wie Man of the Match is?", vraagt de stopper verbaasd.

"Hoe is dit mogelijk? Ryan is mijn broer, dus ik moet hem aan hem geven", vervolgt Konaté tegenover de verslaggeefster. "Maar tegen AC Milan (1-3 winst, red.) scoor ik, vandaag maak ik weer eendoelpunt en ik heb een of twee ballen gered. Je moet met ze praten, want ik weet niet wie dit heeft bepaald."

Enkele momenten later werd Slot geconfronteerd met de woorden van zijn pupil. "Ibrahima zei dat? Oh oké", lachte de voormalig trainer van sc Cambuur, AZ en Feyenoord. "Dan is hij dat moment bij onze tegengoal misschien vergeten."

:Misschien is dat ook de reden waarom we de goal tegen kregen: hij was er op dat moment niet helemaal bij. Die tegengoal was vermijdbaar, om het op zijn zachtst uit te drukken", glimlachte de manager, die momenteel aan kop gaat in de Premier League.

Voormalig FC Gronignen-speler Jørgen Strand Larsen snoepte de treuzelende Konaté de bal af in het zestienmetergebied. Uiteindelijk frommelde Rayan Aït-Nouri de bal in het doel en zo kwam Wolves - voor eventjes - op gelijke hoogte

Dat Gravenberch er wéér met de man of the match-trofee vandoor ging, leidde tot complimenten van zijn ploeggenoten. "De man van het moment", schreef Trent Alexander-Arnold op zijn Instagram-verhaal.

Andy Robertson hield er een humoristische benadering op na. "Give it a rest (houd ermee op, doe rustig, red.)", was de reactie van de Schot.