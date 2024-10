Arne Slot doet pijnlijke uitspraak over Manchester United als hij naar ranglijst Premier League kijkt

Arne Slot lijkt, wellicht onbewust, een klein sneertje uit te delen aan Manchester United. De manager van Liverpool zegt dinsdagavond op een persconferentie namelijk dat zijn ploeg tot dusver nog geen grote clubs heeft getroffen in de Premier League. Liverpool was nog niet zolang geleden met 0-3 te sterk voor Manchester United op Old Trafford.

''Als we aan de top willen blijven, dan zullen sommige zaken echt beter moeten'', waakt Slot voor al teveel optimisme rondom de koppositie in de Premier League. ''En zeker met het drukke schema dat we voor de boeg hebben.''

''Elke wedstrijd in de Premier League is lastig. En het verslaan van een ploeg in het linkerrijtje is een stuk moeilijker dan het winnen van clubs die onderaan staan. Ik denk dat we het daar allemaal over eens zijn'', vervolgt de Nederlander zijn betoog op het persmoment van dinsdag.

''We hebben in de competitie nog niet tegen een topteam gespeeld'', voegt Slot daaraan toe. Toen Liverpool enkele weken geleden met 0-3 won bij Manchester United, stond de ploeg van manager Erik ten Hag nog in het linkerrijtje. Inmiddels zijn the Red Devils afgezakt naar de dertiende plaats.

''Het is noodzakelijk dat we onszelf blijven verbeteren. Maar we hebben genoeg spelers met individuele kwaliteiten, dus is het mogelijk om aan de top te blijven.'' Liverpool staat bovenaan, maar Manchester City en Arsenal volgen slechts op een punt.

Slot kijkt reikhalzend uit naar de duels in de Champions League. ''Ik had het voorrecht om bij Feyenoord te mogen werken, waar de Champions League-avonden altijd erg bijzonder waren. En mensen vertellen mij dat het hier nóg specialer is.''

''De spelers hebben een jaar niet in de Champions League gespeeld, en dat wil ik ook zien als ze woensdag het veld betreden. Ik wil het gevoel krijgen dat ze dat echt gemist hebben'', geeft Slot tot slot mee aan zijn spelers.