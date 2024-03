‘Arne Slot behoort tot drietal kandidaten voor topfunctie in de Bundesliga’

Graham Potter is de voornaamste kandidaat om Edin Terzic op te volgen bij Borussia Dortmund, zo schrijft journalist Graeme Bailey, bekend van X, in een artikel namens HITC Football. De Engelse manager, die onlangs ook aan Ajax werd gelinkt, zit nog altijd zonder club na zijn ontslag bij Chelsea in april 2023. Ook Arne Slot (Feyenoord) en Franck Haise (RC Lens) zouden hoog op het lijstje staan in het Signal Iduna Park.

Terzic ligt bij BVB nog tot medio 2025 vast, maar de Duitse topclub zou vanwege de teleurstellende prestaties in de Bundesliga op zoek zijn naar een nieuwe trainer. Die Borussen staan momenteel op de vierde plaats in Duitsland en hebben liefst zes punten minder verzameld dan de verrassende nummer drie, VfB Stuttgart.

Potter heeft sinds zijn vertrek bij Chelsea meerdere aanbiedingen afgeslagen in afwachting van het juiste avontuur. De 48-jarige Engelsman weet dat zijn volgende klus cruciaal is voor zijn verdere trainersloopbaan. Naar verluidt zou Potter wel oren hebben naar een dienstverband in Dortmund.

Journalist Marcel van der Kraan bracht Potter begin maart in verband met Ajax. In de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf meldde hij dat de clubloze oefenmeester ‘zeer geïnteresseerd’ is om zijn carrière in Amsterdam te vervolgen.

Indien Ajax nog een poging wil wagen bij Potter, moet de Amsterdamse club mogelijk haast maken. Borussia Dortmund wil het liefst al voor de zomer de belangrijkste knopen doorhakken over komend seizoen.

Naast Potter zouden ook Slot en Haise tot de kandidaten behoren om het stokje over te nemen van Terzic. De clubleiding van Borussia Dortmund opteert overduidelijk voor jonge trainers die houden van attractief voetbal. Ook willen de Duitsers een trainer die erom bekendstaat jonge spelers te ontwikkelen.

Het aantrekken van Slot (contract tot medio 2026) of Haise (contract tot medio 2027) is echter een stuk ingewikkelder voor BVB, daar beide trainers nog langdurig vastliggen bij hun huidige werkgevers. Bij zijn laatste contractverlenging liet Slot een gelimiteerde afkoopsom uit zijn contract halen, waardoor Feyenoord bij een vertrek van de succescoach kan vragen wat het wil.

