Arne Slot baart met scheldwoord opzien tijdens beoordeling van spel Gravenberch

Arne Slot staat bekend als een trainer die geen blad voor zijn mond neemt. Daar is ook de Engelse pers achter gekomen. De 45-jarige trainer van Liverpool stond vrijdagmiddag op een persconferentie in aanloop naar het Premier League-duel met Brentford de media te woord en baarde vervolgens opzien door publiekelijk te vloeken.

Tijdens de seizoensouverture tegen Ipswich Town (0-2 winst) kreeg Ryan Gravenberch opnieuw een kans als controleur op het middenveld. Slot beaamde een kleine week later dat de Oranje-international een goede wedstrijd speelde als nummer 6. De oefenmeester benadrukte echter ook het belang van het collectief om Gravenberch te laten excelleren.

“Ik denk dat Gravenberch bepaalde kwaliteiten meebrengt die we graag zien op die positie. Maar hij heeft nog maar drie wedstrijden als controleur gespeeld en die keren speelde hij echt goed, tegen Manchester United, Sevilla en Ipswich."

“Maar zoals bij iedereen gaat het niet om het individu, het gaat altijd om wat het team om hem heen doet om hem een goede wedstrijd te laten spelen”, vervolgde Slot. “Want als de andere tien spelers tegen Ipswich shit waren, had Gravenberch niet zo'n goede wedstrijd kunnen spelen.”

Veel Liverpool-supporters kunnen er wel om lachen. “Arne Slot gebruik het woord ‘shit’ tijdens een persconferentie constateert een fan op X, terwijl een ander reageert: “Slot draait niet om de hete brij heen.”

Ten Hag

Het is in Engeland ongebruikelijk om als manager te schelden wanneer je de media te woord staat. Dat ondervond ook Erik ten Hag al eens in 2022 na een 2-1 zege op Liverpool. Het was destijds de eerste overwinning zijn Manchester United van het seizoen.

“We kunnen het hebben over tactiek, maar het gaat allemaal om je houding”, zei Ten Hag destijds tegen Sky Sports. “Vandaag hadden we de goede houding, goede communicatie en vechtlust. Dan zie je wat ze kunnen bereiken. Dan kunnen ze fucking goed voetballen.”

De presentator van Sky Sports voelde zich genoodzaakt om, met een glimlach, zijn excuses aan te bieden voor het taalgebruik. Ten Hag zei vervolgens zelf ook ‘sorry’.