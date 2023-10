Ard van Peppen vergeleken met Xavi Simons; Roda-cultheld reageert met zelfspot

Donderdag, 26 oktober 2023 om 11:40 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:16

Xavi Simons was woensdagavond de grote man bij RB Leipzig, dat overtuigend won van Crvena Zvezda. De twintigjarige creatieveling gaf een assist bij de openingstreffer van David Raum en bepaalde de eindstand in de tweede helft op 3-1 met een fenomenale uithaal.

De Nederlandse tak van 433 wijdde op Instagram een post aan Simons en schreef als caption ‘WAT EEN RAKET’, refererend aan zijn geweldige treffer. Niet iedereen was echter onder de indruk. Zo schreef Job de Boer in de reacties: "Alleen jammer dat hij wanneer hij een shirt van het Nederlands elftal draagt ineens veranderd in Ard van Peppen."

Van Peppen liet niet snel daarna van zich horen met een gevatte reactie. De voormalig profvoetballer van onder meer Roda JC en RKC Waalwijk kon de vergelijking niet helemaal begrijpen en bewees ook over de nodige zelfspot te beschikken. “Thanks Job, ik begrijp dat je een snelle aanvaller vergelijkt met een trage linksback…”, aldus Van Peppen, die met zijn antwoord bijna tweeduizend likes vergaarde.