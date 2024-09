Arbiter van Nederland - Duitsland adviseerde Nagelsmann in de rust om één speler te wisselen

Scheidsrechter Davide Massa, die dinsdagavond Nederland – Duitsland (2-2) in goede banen moest leiden, adviseerde Julian Nagelsmann in de rust om Jonathan Tah te wisselen. Dat onthulde de bondscoach van Duitsland na afloop van het duel op de persconferentie.

De 28-jarige Tah had in de eerste helft zijn handen vol aan de fysiek sterke en uitstekend spelende Brian Brobbey. Eerstgenoemde kreeg na ruim 25 minuten een gele kaart na een overtreding op de spits van Ajax en speelde het restant van het eerste bedrijf meermaals met vuur.

Dat had ook Massa door en dus besloot de arbiter in de rust Nagelsmann even op te zoeken. Wat de scheidsrechter hem precies vertelde, wil de trainer niet zeggen. “Hij gaf ons tijdens de rust een kleine hint”, laat Nagelsmann optekenen op de persconferentie.

De bondscoach van de Duitsers nam het advies van Massa over, daar Tah in de kleedkamer achterbleef en werd vervangen door Waldemar Anton. “Brobbey is fysiek ongelooflijk sterk en ontzettend moeilijk te verdedigen”, aldus Nagelsmann.

“Tah had al een gele kaart en kon zich niet veel meer permitteren.” Nagelsmann had de twee controlerende middenvelders in de eerste helft al geïnstrueerd om eerder terug te zakken om zo Tah te ondersteunen met het verdedigen van Brobbey.

Complimenten

De aanvalsleider van Ajax, die zijn vierde interland speelde, kon op meer complimenten rekenen na afloop van het duel. Zo was Kenneth Perez bij Voetbalpraat op ESPN lovend over Brobbey.

"Hij had over het algemeen vaak de goede oplossing", aldus Perez. "Direct doorspelen na de aanname, bijvoorbeeld. Maar ook de focus die hij bij zichzelf opriep om zo'n prestatie neer te zetten onder deze druk. Hij kan het dus wel."

Perez begreep niet dat Tah bleef vasthouden aan zijn speelwijze. "Misschien had hij even iets anders moeten doen na twintig minuten na twee keer te zijn weggezet. Hij wilde echt laten zien wie de sterkste was. Nou, Brobbey was de sterkste."

"Ik had graag Rüdiger willen zien. Hij was er niet bij, maar ik ben benieuwd hoe hij het had aangepakt. Tah is 45 minuten lang weggezet als een pupil."