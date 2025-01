Anwar El Ghazi verklaart moeizame relatie met Peter Bosz: ‘Ik schreeuwde tegen hem…’

Anwar El Ghazi kreeg het in zijn tijd bij Ajax aan de stok met toenmalig hoofdtrainer Peter Bosz. De vleugelspeler blikt in gesprek met The Athletic terug op zijn verleden bij Ajax en PSV. Zo doet de aanvaller uit de doeken waarom hij ruzie kreeg met Bosz en hoe Ruud van Nistelrooij zijn ogen opende.

De rechtspoot brak in het seizoen 2014/15 door bij Ajax. Onder Frank de Boer kende El Ghazi twee goede seizoenen en wist hij het zelfs te schoppen tot het Nederlands elftal. Na het vertrek van De Boer kwam Bosz voor de groep te staan in Amsterdam.

Het was het begin van het einde voor de 29-jarige buitenspeler bij Ajax. El Ghazi en Bosz kregen het met elkaar aan de stok en de tweevoudig international werd zelfs tijdelijk uit de selectie gezet. In de winterstop koos El Ghazi eieren voor zijn geld en maakte hij de overstap naar Lille.

Heel wat jaar na dato doet de voormalig Ajax-speler zijn verhaal. “Voor een uitwedstrijd was ik ziek, maar hij vond dat ik moest doorzetten”, blikt El Ghazi terug. “Dat deed ik, maar dat lukte niet op mijn gebruikelijke niveau.”

“Een dag later kregen de basisspelers en de wisselspelers een hesje, maar ik niet. Toen ik vroeg waar mijn hesje was, kreeg ik te horen dat ik naar een ander veld moest”, vertelt de Nederlandse-Marokkaan.

“Ik schreeuwde tegen hem: ‘Wat is dit? Hoe kun je me zo respectloos behandelen?’ We kregen een woordenwisseling en vanaf dat moment was onze relatie voorbij”, aldus El Ghazi.

Na avonturen bij Lille, Aston Villa en Everton keerde de aanvaller in het seizoen 2022/23 terug op de Nederlandse velden bij PSV. El Ghazi kreeg daar te maken met Ruud van Nistelrooij. “Toen ik moeite had met mijn vorm, leende hij me een boek. Letters To A Young Athlete van oud-basketballer Chris Bosh.”

“Hij vertelde me dat ik dat moest lezen en later bij hem terug moest komen. Dat heb ik gedaan en daarna hebben we erover gepraat. Dat heeft mijn ogen geopend”, stelt El Ghazi. Van Nistelrooij pakte nog voor de laatste wedstrijd van het seizoen zijn biezen en PSV stelde Bosz in de zomer aan als zijn opvolger. “'Toen wist ik hoe laat het was”, zucht El Ghazi, die niet veel later transfervrij PSV verliet.