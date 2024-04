Antony laat zich van slechtste kant zien na bekerontsnapping Manchester United

Antony heeft zich de woede op de hals gehaald met zijn manier van huichen na de ontsnapping van Manchester United in de halve finale van de FA Cup. The Red Devils rekenden uiteindelijk pas na een strafschoppenserie af met Coventry City, dat achtste staat in de Championship.

Manchester United stond tegen Coventry City na een uur spelen op een 0-3 voorsprong dankzij doelpunten van Scott McTominay, Harry Maguire en Bruno Fernandes. Uit het niets kwam Coventry in het laatste half uur echter helemaal terug tot 3-3.

Diep in de verlenging zag Coventry de winnende treffer afgekeurd worden, waardoor een penaltyserie volgde. Die serie werd met 2-4 gewonnen door Manchester United.

Nadat Rasmus Højlund de winnende strafschop tegen de touwen knalde, was de euforie bij de equipe van manager Erik ten Hag niet meer dan logisch. Antony, die in de 66ste minuut als invaller binnen de lijnen was gekomen bij een 0-3 voorsprong, richtte zich na de winst van zijn ploeg tot de supporters van Coventry.

De fans van the Sky Blues zaten aan de overzijde van waar de penaltyserie werd genomen. Volgens Manchester Evening News-journalist Tyrone Marshall legde Antony zijn hand op zijn oren richting de supporters van Coventry, waarmee hij hen de mond wilde snoeren.

De actie stond in schril contrast met aanvoerder Harry Maguire, die zijn tegenstanders juist een hand gaf uit blijk van waardering.

United win the shootout and Antony turns to the Coventry players and cups his ears. Harry Maguire walks across to shake hands with them. Levels of class there #mufc — Tyrone Marshall (@TyMarshall_MEN) April 21, 2024

Antony is so embarrassing. pic.twitter.com/6osSuA5PA4 — Not Match of the Day (@NOT_MOTD) April 21, 2024

