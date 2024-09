Antony weet Erik ten Hag te overtuigen bij Manchester United: 'Hij heeft laten zien dat hij met de druk om kan gaan'

Erik ten Hag is er van overtuigd dat Antony nog altijd een belangrijke rol kan spelen bij Manchester United na zijn optreden in de Carabao Cup zege tegen Barnsley op dinsdag.

De Braziliaan is er nog niet in geslaagd veel indruk te maken bij United sinds zijn transfer van Ajax naar Old Trafford in 2022 en wordt regelmatig flink bekritiseerd in Engeland.

Antony kwam in de eerste vier wedstrijden van het Premier League seizoen slechts een minuut in actie, maar mocht in de bekerwedstrijd tegen Barnsley weer eens aan de aftrap verschijnen. De buitenspeler toonde zich bedrijvig gedurende de 7-0 zege en wist tevens het net te vinden toen hij in de eerste helft een penalty benutte.

Er bestaan desondanks nog altijd flink wat twijfels over de kwaliteiten van Antony en de kans dat hij komend weekend zal starten tegen Crystal Palace lijkt klein. Ten Hag is echter hoopvol dat de voormalig Ajacied een moeilijke periode achter zich kan laten en vindt dat Antony heeft laten zien uit het juiste hout gesneden te zijn.

"Antony heeft het moeilijk omdat hij voor zijn plekje moet vechten. Maar we hebben allemaal gezien dat hij dat aan het doen is en voor zijn plek vecht," aldus Ten Hag.

"Hij heeft zijn kans verdiend door zich op het trainingsveld te laten zien en nu ook weer tijdens een wedstrijd. Hij heeft laten zien dat hij onderdeel van het geheel is. Hij had een paar goede acties en heeft laten zien dat hij kan omgaan met de druk. Ik denk dat dat een goed teken is.

"Ik heb er geen twijfels over dat hij ook tegen Palace een rol kan spelen."

Antony heeft gedurende zijn tijd bij United in totaal 84 wedstrijden gespeeld in alle competities, waarin hij 12 doelpunten wist te maken.

Hij ligt nog tot 2027 vast op Old Trafford.