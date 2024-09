Manchester United heeft dinsdagavond geen kind gehad aan Barnsley in de derde ronde van de EFL Cup. Op het eigen Old Trafford werd de ploeg uit de League One met 7-0 afgedroogd.

Erik ten Hag had aardig gerouleerd voor het duel met Barnsley, al stuurde hij nog flink wat bekende namen het veld in. Zo bestond de voorhoede uit Alejandro Garnacho, Marcus Rashford en Antony. Voor laatstgenoemde was het zijn tweede optreden en eerste basisplek van het seizoen.

Waar Barnsley in de openingsfase nog aardige dingen liet zien, was het na het eerste kwartier een hele makkelijke avond voor Manchester United. Een fantastische crosspass van Garnacho werd feilloos aangenomen door Rashford, die twee tegenstanders passeerde en de 1-0 tegen de touwen schoot.

Twintig minuten later was het wederom raak. Barnsley-doelman Gabriel Slonina, huurling van Chelsea, beging een overtreding op Antony, waarna de Braziliaan mocht aanleggen vanaf elf meter: 2-0.

Vlak voor rust werd het zelfs nog 3-0. Een fraaie dribbel van Rashford strandde in de zestien, waar hij met wat geluk Garnacho vond. De jonge buitenspeler schoot vervolgens van dichtbij raak.

Ook de 4-0 kwam op naam van Garnacho, die door Christian Eriksen de diepte ingestuurd werd. De Argentijn had vervolgens vrij baan en faalde oog in oog met Slolina niet.

De defensie van Barnsley leek de gehele tweede helft op gatenkaas en dat resulteerde nog voor het verstrijken van het uur in de 5-0. Rashford scoorde op aangeven van Garnacho.

Daarmee was het feestje nog niet voorbij voor the Red Devils. Op aangeven van invaller Bruno Fernandes tekende Eriksen voor de 6-0, alvorens het duo dat trucje een paar minuten later overdeed voor de 7-0.