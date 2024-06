Antonio Conte tekent driejarig contract en keert terug in de Serie A

Antonio Conte is de nieuwe hoofdtrainer van Napoli, zo meldt de club woensdagochtend. De 54-jarige Italiaan tekent een driejarig contract en moet Napoli komend seizoen gaan leiden naar Europees voetbal, dat het dit jaar misliep.

Napoli kende een dramatisch seizoen en eindigde op de tiende plaats in de Serie A. Het contrast met vorig jaar, toen Napoli met overmacht landskampioen werd onder Luciano Spalletti, is dan ook enorm. Er stonden afgelopen seizoen met Rudi García, Walter Mazzarri en Francesco Calzona maar liefst drie trainers aan het roer.

Calzona zal dus opgevolgd worden door Conte, die al langere tijd gesprekken voerde met clubpresident Aurelio De Laurentiis. Conte zat het afgelopen jaar zonder club, maar heeft nu een driejarig contract getekend, waarbij hij naar verluidt zeven miljoen euro per jaar zal gaan verdienen.

Napoli had zijn ogen in eerste instantie gericht op Gian Piero Gasperini, de oefenmeester die Atalanta de Europa League bezorgde. De Italiaan besloot echter in Bergamo te blijven, waardoor Napoli doorschakelde naar Conte.

Het is voor Conte alweer de vierde Italiaanse club die hij gaat trainen, daar hij eerder aan het roer stond bij Juventus, Inter en Atalanta. Bij eerstgenoemde werd hij drie keer kampioen van Italië, bij Inter lukte hem dat één keer.

Conte zat sinds maart vorig jaar zonder club, nadat hij ontslagen werd bij Tottenham Hotspur. Daarvoor was hij de trainer van onder meer Inter, Chelsea, Juventus, Atalanta en het nationale team van Italië. De Laurentiis heeft een grote rol gespeeld bij de komst van Conte, zo meldt Fabrizio Romano.

Bologna

Ook Bologna heeft een nieuwe hoofdtrainer aangesteld. Vincenzo Italiano zal de opvolger van de vertrekkende Thiago Motta gaan worden, die de club knap naar een vijfde plaats in de Serie A en daarmee Champions League-voetbal loodste. Italiano, die met Fiorentina verliezend finalist was in de Conference League, heeft een tweejarig contract getekend.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties