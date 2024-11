Anton Gaaei slaat keihard terug naar analist van ESPN: 'Hij is nooit positief over spelers'

Anton Gaaei heeft zich uitgesproken over de kritiek aan zijn adres. De verdediger van Ajax kende een moeizame start in de Johan Cruijff ArenA en was meermaals het mikpunt van kritiek. Hij richt zich specifiek tot één analist van ESPN.

Gaaei was afgelopen seizoen op bezoek bij AZ (2-0 nederlaag) de grote zondebok aan de kant van Ajax. De rechtsback werd nog voor rust gewisseld door toenmalig trainer John van 't Schip en moest het ook na afloop ontgelden bij de analisten van ESPN.

"Ik heb geen enkele twijfel over zijn mentaliteit en doorzettingsvermogen, daar komt hij wel overheen. Maar hij is geen speler voor Ajax voor de toekomst", oordeelde Kenneth Perez hard.

Gaaei, landgenoot van Perez, krijgt in gesprek met Ajax TV de beelden te zien. "Hij is zelf Deens en normaal gesproken steun je Denen in het buitenland", aldus Gaaei. "Maar dat doet hij niet. Hij zegt bijna nooit iets positiefs over een speler."

"Het is heel makkelijk om achter een scherm te zitten en te roepen dat ik zo slecht ben en nooit meer een Ajax-shirt zal dragen. Dat is veel makkelijker dan het recht in mijn gezicht te zeggen. Alle mensen die negatieve berichten naar mij hebben gestuurd... 99 procent daarvan zou het nooit in mijn gezicht durven zeggen."

Gaaei besloot zijn social media-accounts meteen te verwijderen. "Het is zo makkelijk om haatberichten te sturen via social media. Ik vind het oneerlijk, want wij zijn ook gewoon mensen. De vervelende reacties stimuleren mij nog meer dan de positieve berichten. Ik wil het ongelijk bewijzen."

Gaaei kwam afgelopen seizoen tot 25 competitiewedstrijden in het shirt van Ajax, waarin hij eenmaal scoorde en twee keer aangever was. Dit seizoen staat de teller tot dusver op zeven wedstrijden. Trainer Francesco Farioli kiest doorgaans voor Devyne Rensch als rechtsback.