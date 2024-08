Anton Gaaei belooft beterschap na negatieve hoofdrol tijdens NAC Breda - Ajax

Anton Gaaei beleefde afgelopen donderdag misschien wel zijn mooiste moment als Ajacied, door de allesbeslissende penalty raak te schieten in de haast oneindige strafschoppenserie tegen Panathinaikos. Een paar dagen later is er bij Ajax van een vrolijke stemming een stuk minder sprake na de 2-1 nederlaag tegen NAC Breda. Gaaei steekt zijn hand in eigen boezem.

Gaaei speelde tegen NAC een negatieve rol bij beide tegendoelpunten. Bij het eerste doelpunt was hij te laat om Elías Már Ómarsson te beletten van het geven van de beslissende pass. Bij de tweede treffer maakte hij een verkeerde inschatting door een pass te laten lopen, waarna hij in de tegenstoot van NAC een overtreding moest maken op een gevaarlijke plek.

De vrije trap belandde bij de tweede paal bij NAC-verdediger Jan Van den Bergh, die uitgerekend Gaaei kinderlijk eenvoudig aftroefde en raak kopte: 2-1. "We hadden veel de bal, maar creëerden te weinig”, blikt Gaaei terug bij Ajax TV. “Twee misverstanden leidden tot hun goals. Ik ben niet tevreden over een aantal acties van mij tijdens het duel. Ik moet ervan leren”, klinkt het schuldbewust.

“Ik moet niet te hard voor mezelf zijn, want daar ben ik heel goed in. Zeker na het eerste jaar heb ik geleerd om door te gaan en mentaal sterk te zijn. En om iedere dag hard te werken. Ik weet dat het uiteindelijk goed gaat komen met mij en het team.” Gaaei kampte vorig jaar met mentale problemen nadat hij voor de tweede keer dat seizoen vroegtijdig naar de kant werd gehaald.

Donderdag hebben Ajax en Gaaei kans op eerherstel. De Amsterdammers nemen het dan in het heenduel van de Europa League-play-offs op tegen Jagiellonia Bialystok. “Het is een Pools team. Ik denk dat ze alles gaan geven. Zeker tijdens de eerste wedstrijd. Ik denk dat er een hele hoop fans zullen zijn.”

“Ze zullen een hoop druk op ons gaan zetten en daar moeten we klaar voor zijn. Van de eerste tot de laatste minuut. Ik geloof dat ze vorig seizoen kampioen van Polen zijn geworden. Ik weet niet veel over ze, maar we hebben veel video’s bekeken en we hebben hard gewerkt aan hoe we tegen ze gaan spelen.”

Om Ajax en het Nederlands voetbal zo goed mogelijk te kunnen helpen, heeft de KNVB de wedstrijd die zondag op het programma stond, thuis tegen Fortuna Sittard, uitgesteld. Als Ajax er over twee duels in slaagt af te rekenen met Jagiellonia, komt de club dit seizoen uit in de groepsfase van de Europa League. Anders resteert de groepsfase van de Conference League.