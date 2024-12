Anis Hadj Moussa wordt vergeleken met voormalig topvoetballer: ‘Ik keek graag naar hem’

Anis Hadj Moussa zit op een roze wolk. De Frans-Algerijnse voetballer maakt een enorme ontwikkeling door bij Feyenoord. Woensdagavond tegen Sparta Praag was de rechtsbuiten weer belangrijk met een schitterend doelpunt. Na afloop wordt Hadj Moussa vergeleken met een voormalig topvoetballer.

Hadj Moussa is in Rotterdam-Zuid inderdaad aan het uitgroeien tot een van de grote smaakmakers van het elftal. Woensdagavond was het weer raak voor de vleugelspeler. Na een o zo kenmerkende kapbeweging krulde hij fantastisch raak in de verre hoek.

Tel daar een fraaie assist bovenop, en eens te meer wordt duidelijk dat de Algerijn zich in de Champions League wéér van zijn beste kans heeft laten zien, nadat hij ook bij de spectaculaire comeback tegen Manchester City (3-3) al belangrijk was geweest.

“Ja, het voelt als een soort droom”, vertelt Hadj Moussa in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Ik wil zeker niet zeggen dat het vanzelf gaat, ik moet er hard voor werken. Maar veel lukt. Ook in de Champions League.”

“Ik doe wat ik altijd heb gedaan”, vervolgt de Algerijn. “Tegenstanders opzoeken en een man proberen uit te spelen of een voorzet geven. Ja, de trucs lukken vaak.”

“Het grote verschil met de voetballer Hadj Moussa uit het verleden is dat ik nu veel meer doelpunten maak. Het rendement is omhoog gegaan. En ik lever veel arbeid als de we bal niet hebben. Daar werk ik hard aan”, bevestigt de Mahrez aan de Maas.

De treffer van Hadj Moussa wordt vergeleken met de doelpunten die Arjen Robben vaak maakte. “Dat is een mooie vergelijking. Ik keek zo graag naar hem toen hij nog speelde. Maar ook naar Eden Hazard, Hatem Ben Arfa, Lionel Messi en Mesut Özil. Spelers die schitterden in de Champions League.”

“Wij weten met Feyenoord niet of onze tien punten voldoende zullen zijn voor kwalificatie. Anders moeten we nog een resultaat boeken in januari tegen Bayern München of Lille. Ja, dat kan. Waarom niet? Dat bewijzen we voortdurend, toch? Alles is mogelijk in het voetbal”, sluit de rechtsbuiten af.