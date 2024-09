Ange Postecoglou kaart maatschappelijk probleem aan nadat Spurs-speler sociale media verwijdert

Ange Postecoglou heeft hard uitgehaald naar de online trolls die haat stuurden naar Brennan Johnson. De 23-jarige aanvaller deactiveerde zijn Instagram na een stortvloed aan haatberichten als reactie op zijn spel tijdens de met 0-1 verloren North London Derby tegen Arsenal.

Postecoglou was zichtbaar gefrustreerd, toen hem tijdens het perspraatje gevraagd werd of die online haat er tegenwoordig 'gewoon bij hoort'. "Dat hoop ik niet", antwoordde de Australische manager.

"Ik haat hoe erg we dat genormaliseerd hebben", wijst hij op het maatschappelijke euvel. "Je hebt het over een jonge gast die zich helemaal suf werkt en het waarschijnlijk aan wat zelfvertrouwen ontbreekt. Het valt allemaal even niet zijn kant op, maar hij doet alles goed en probeert zo hard om de speler te worden die hij wil zijn."

"Die kritiek doet hem een heleboel pijn", weet zijn coach, die Johnson deze zomer over zag komen voor zo'n 55 miljoen euro. "Wat doet hij nou verkeerd? Zijn misdaad is dat hij niet zo goed speelt als mensen verwachten. Het is gewoon verdrietig dat we dit soort online misbruik genormaliseerd hebben."

Postecoglou heeft medelijden met de jonge gasten in zijn selectie, voor wie sociale media 'onderdeel van hun leven' is. Johnson beperkte op zijn Instagram-kanaal al wie er reacties achter kan laten, maar dat verhindert niet dat trolls privéberichten naar zijn persoon kunnen sturen.

"Zij moeten hun wereld beperken, afsluiten, omdat er mensen haatberichten sturen", klinkt het vol ongeloof. "Kritiek accepteer je, maar om anoniem zo'n haatbericht te sturen... Als je het in mijn gezicht zegt, sla ik je op je neus en doe je het niet nog eens."

"Maar dat doen ze niet", weet ook de manager wiens ploeg vier punten verzamelde uit de eerste vier wedstrijden. "Ze verbergen zich achter hun telefoon. Ik haat dat het genormaliseerd is, maar dat is de wereld waarin we leven helaas", besluit hij.