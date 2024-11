Andrés Iniesta koopt eerste voetbalclub maand na beëindigen loopbaan

Andrés Iniesta heeft de Deense voetbalclub FC Helsingør gekocht, zo melden diverse landelijke media en Fabrizio Romano donderdag. Dat nieuws volgt ruim een maand nadat de Spanjaard zijn afscheid als voetballer aankondigde.

De voormalig topvoetballer heeft namens zijn bedrijf Never Say Never (NSN) de club aangeschaft en is daarmee mede-eigenaar geworden van FC Helsingør. De Deense ploeg komt uit in de tweede divisie van het land, waar het na vijftien wedstrijden in de grauwe middenmoot staat.

Iniesta bezocht de faciliteiten van de club, die op zo'n 90 kilometer afstand van Kopenhagen ligt. Hij maakte kennis met de staf en selectie van FC Helsingør en zal vrijdag te gast zijn op de tribune, als de ploeg het opneemt tegen Ishøj.

"De doelen zijn om het team elk jaar een stukje beter te maken, om jeugdspelers te ontwikkelen, faciliteiten te verbeteren en bovenal de mensen hier trots te laten zijn op hun ploeg", zegt de enige doelpuntmaker van de WK-finale van 2010 in gesprek met lokale zender TV2.

Samen met het Spaans-Zwitserse bedrijf Stoneweg heeft NSN een meerderheidsaandeel in de club. "We besloten ons aan te sluiten bij Helsingør omdat het een interessante club is met veel goede mensen en in een stad ligt die de potentie heeft om een belangrijk onderdeel te worden van het Deense voetbal", vertelt Iniesta aan het regionale Helsingør Dagblad.

Lang geleden is het nog niet dat Iniesta zijn voetbalschoenen definitief aan de wilgen hing. De technicus, die samen met Xavi en Sergio Busquets bij FC Barcelona een legendarisch middenrif vormde, kondigde in oktober aan dat zijn loopbaan erop zat.

Hij plaatste een emotionele video op zijn sociale kanalen. "Het spel gaat verder", schreef hij daarbij. In de video kwamen meerdere trainers die Iniesta onder hun hoede hadden aan het woord. Zo spraken onder meer Vicente del Bosque, Luis Enrique en Louis van Gaal prachtige woorden over hun voormalig pupil uit.