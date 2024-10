'Andrés Iniesta gaat op 40-jarige leeftijd punt achter legendarische carrière zetten'

Andrés Iniesta gaat een punt achter zijn voetballoopbaan zetten, zo weet Relevo. De volprezen Spaanse middenvelder zal over een week, op 8 oktober - een hint naar zijn rugnummer, zijn afscheid officieel aankondigen.

Momenteel is de 131-voudig international clubloos. Afgelopen seizoen spendeerde de inmiddels veertig jaar oude iconische middenvelder in de Verenigde Arabische Emiraten, bij Emirates Club. Daar streek hij neer na vijf jaar in Japan, bij Vissel Kobe, te hebben gevoetbald.

Met Emirates Club, waar hij vorig seizoen samenspeelde met landgenoot en huurling Paco Alcacer, degradeerde hij uit de hoogste divisie van dat land. Nu lijkt voor de Spanjaard de tijd aangebroken om de voetbalschoenen aan de wilgen te hangen.

Enkele maanden geleden was Iniesta te gast tijdens een evenement van LaLiga en sponsor UberEats. Daarin sprak het FC Barcelona-icoon de wens uit om ooit terug te keren in Catalonië. "Totdat ik het gevoel heb dat de tijd is gekomen om te stoppen, wil ik blijven voetballen", zei hij destijds.

"Ik wil graag mijn trainersdiploma halen en dan zullen we zien wat de toekomst brengt. Uiteraard wil ik ooit graag terugkeren naar Barcelona, maar wanneer en in welke vorm dat zal gebeuren is afwachten", aldus de technicus, die in Barcelona een legendarisch middenveldtrio vormde met Xavi en Sergio Busquets.

Met een uitgepuilde prijzenkast gaat Iniesta afscheid nemen van het voetbal. Alleen een Ballon d'Or-onderscheiding ontbrak. Met Barcelona won hij alles wat er te winnen viel: negen landstitels, vier Champions League-trofeeën, zes Copa del Rey-bekers en zeven Supercopa's.

Ook was Iniesta onderdeel van een gouden Spaanse generatie die tussen 2008 en 2012 alle grote prijzen won. In 2008 legde hij met Spanje beslag op het EK en door zijn finaledoelpunt tegen Nederland in 2010 won de nationale ploeg ook zijn enige WK-titel ooit. Twee jaar later won Spanje met Iniesta in de gelederen wederom het EK.