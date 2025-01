Andreas Skov Olsen kan half jaar na megabod Feyenoord naar topcompetitie

VfL Wolfsburg wil Andreas Skov Olsen naar de Bundesliga halen, zo meldt transferjournalist Florian Plettenberg, die werkzaam is voor de Duitse tak van Sky Sports. Aan het einde van de zomerse transferperiode bracht Feyenoord nog een megabod uit op de 25-jarige aanvaller van Club Brugge.

De eerste gesprekken tussen de entourage van Skov Olsen en Wolfsburg hebben reeds plaatsgevonden. Volgens Plettenberg is van een akkoord nog geen sprake.

Daarnaast moet Wolfsburg de onderhandelingen met Club Brugge nog opstarten. Skov Olsen ligt nog tot medio 2026 vast bij de huidige nummer twee van België.

Aan het einde van de vorige transferperiode was Feyenoord nog bezig met Skov Olsen. De Rotterdammers waren naar verluidt bereid om liefst 17 miljoen euro af te tikken voor de Deen.

Met dat bedrag ging Club Brugge op Deadline Day echter niet akkoord, ook omdat er weinig tijd was om een vervanger te zoeken. Volgens Plettenberg wil de Belgische topclub deze winter wel meedenken over een transfer.

Club Brugge zou zelfs bereid zijn om Skov Olsen voor een bedrag tussen de 10 en 15 miljoen euro van de hand te doen. Ridle Baku (RB Leipzig) zou de 37-voudig international in dat geval moeten vervangen.

Tegenover Tipsbladet sprak Skov Olsen begin oktober over het mislopen van zijn transfer naar Feyenoord. “Ze waren heel erg concreet en ik kreeg ook te horen wat ze voor me over hadden. Ik had zomaar geïnteresseerd kunnen zijn, maar het bod werd snel afgeslagen.”