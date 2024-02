Andreas Brehme (63), Duitse held van het WK 1990, plotseling overleden

Andreas Brehme is dinsdag op 63-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hartaanval, zo bevestigt zijn partner aan het Duitse persbureau DPA. De voormalig verdediger van die Mannschaft is een held in Duitsland vanwege het winnende doelpunt in de WK-finale tegen Argentinië in 1990.

Brehme schoot in de finale in het Stadio Olimpico in Rome enkele minuten voor het einde raak vanaf de strafschopstip. Hierdoor veroverde Duitsland in 1990 voor de derde keer in de geschiedenis de wereldtitel. 24 jaar later werd het WK voor de vierde en tot nu toe laatste keer gewonnen door de Duitsers.

De 86-voudig international van Duitsland, in 1960 geboren in Hamburg, kwam tijdens zijn loopbaan uit voor achtereenvolgens 1. FC Saarbrücken, 1. FC Kaiserslautern, Bayern München, Inter, Real Zaragoza en nogmaals Kaiserslautern. Brehme sloot zijn carrière in 1998 op 37-jarige leeftijd af.

Brehme veroverde de landstitel met Bayern, Inter en Kaiserslautern. Met laatstgenoemde club promoveerde hij in de nadagen van zijn loopbaan naar de Bundesliga, om vervolgens tot ieders verrassing kampioen te worden. Hij veroverde met Inter ook de UEFA Cup, de voorloper van de Europa League.

Der FC Bayern ist zutiefst erschüttert vom plötzlichen Tod von Andreas Brehme. Der deutsche Rekordmeister ist in Trauer vereint mit den Angehörigen und Freunden. Wir werden Andreas Brehme immer in unseren Herzen behalten – als Weltmeister und mehr noch als einen ganz besonderen… pic.twitter.com/9u2OrgJEwY — FC Bayern München (@FCBayern) February 20, 2024

De voormalig wereldkampioen kreeg als trainer niet echt voet aan de grond. Hij werkte als coach kort bij Kaiserslautern en Unterhaching en assisteerde Giovanni Trappatoni in het seizoen 2005/06 bij VfB Stuttgart. Nadien volgde geen avontuur meer als trainer. Brehme was de laatste jaren voornamelijk actief als ambassadeur van de Duitse voetbalbond.

Onder meer Bayern en Inter reageren via de social media-kanalen geschokt op het plotselinge overlijden van Brehme. "Een geweldige speler en een groot Inter-fan. Tot ziens Andy, eeuwige legende", brengen de Italianen een ode aan Brehme, die tussen 1988 en 1992 actief was in Milaan.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Duitsland wordt geconfronteerd met het overlijden van een WK-legende. Franz Beckenbauer overleed begin januari namelijk op 78-jarige leeftijd. Der Kaiser loodste Duitsland in 1990 naar de wereldtitel, met Brehme dus als held in de finale.

Brehme was vorige maand nog aanwezig bij de massaal bezochte uitvaart van Beckenbauer in de Allianz Arena, de thuishaven van Bayern.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties