Anass Salah-Eddine is met razendsnelle assist goud waard voor AS Roma, dat blijft winnen

Anass Salah-Eddine heeft zondag zijn waarde bewezen voor AS Roma. In de wedstrijd tegen Empoli schreef de vleugelverdediger al na 21 seconden een assist achter zijn naam. Na de vroege treffer, van Matías Soulé, werd er niet meer gescoord: 0-1. Roma stijgt naar plek zeven, en is nog maar zes punten verwijderd van een plek bij de eerste vier.

Bijzonderheden:

De wedstrijd kon niet beter beginnen voor Roma. Empoli leed snel na de aftrap balverlies en Eldor Shomurodov zag de ruimte aan de linkerkant bij Salah-Eddine. De linkspoot stoomde en bezorgde de bal bij Soulé, die de korte hoek vond met een geplaatst schot: 0-1.

Empoli had amper iets te vertellen in eigen stadion en kwam meermaals uitstekend weg. Zeker in de fase vlak voor rust, toen Shomurodov de lat teisterde en Manu Koné de paal.

Bij Roma viel Devyne Rensch na ruim een uur spelen in voor Saud Abdulhamid. Met de voormalig Ajacied binnen de lijnen veranderde er niets aan het spelbeeld. Roma had weinig moeite met Empoli, dat het aan doelman Marco de Silvestri te danken had dat de bezoekers niet vaker tot scoren kwamen.

Het bleef bij 0-1 en dus zet Roma zijn indrukwekkende opmars in de Serie A voort. I Giallorossi, die dramatisch aan het seizoen begonnen, hebben nu hun laatste vijf competitieduels gewonnen. Bovendien is de ploeg al twaalf Serie A-duels ongeslagen.