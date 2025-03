Anass Salah-Eddine haakt af bij Jong Oranje; Michael Reiziger kiest weer niet voor Givairo Read

Anass Salah-Eddine heeft de selectie van Jong Oranje verlaten. De 23-jarige verdediger van AS Roma kan vanwege een blessure niet in actie komen tijdens het oefenduel met de leeftijdsgenoten uit Roemenië.

Trainer Michael Reiziger heeft de pas zeventienjarige Lucas Jetten (Jong Ajax) opgeroepen als vervanger van Salah-Eddine. Feyenoord-verdediger Givairo Read (18) wordt ook nu overgeslagen.

Hoewel Read het beste uit de voeten kan op de rechterflank, speelde hij in het verleden ook jeugdinterlands als linksback. Daarnaast speelde hij namens Jong Volendam tientallen keren op die positie in de Tweede Divisie.

Reiziger geeft dus de voorkeur aan Jetten, die zijn debuut bij Ajax nog moet maken. De Nederlandse vleugelverdediger met Zuid-Afrikaanse roots speelde wel al 27 wedstrijden namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.

Jong Oranje komt dinsdagavond weer in actie. De selectie van Reiziger neemt het dan op tegen EK-deelnemer Jong Roemenië. Die wedstrijd staat om 18.30 uur op het programma.

Jetten debuteert dinsdag in de wedstrijdselectie van Jong Oranje en komt over van Oranje Onder 18, dat vorige week vriendschappelijke wedstrijden speelde tegen Denemarken en Duitsland.

Onder 19

Read komt dinsdagavond nog in actie met Nederland Onder 19, dat het om 17.00 uur opneemt tegen Tsjechië. De Amsterdammer zal nog even geduld moeten opbrengen voor zijn debuut bij Jong Oranje.

Reiziger gaf vorige week in gesprek met Voetbal International uitleg over het ontbreken van Read bij Jong Oranje. "Dat komt eigenlijk gewoon omdat wij willen dat Oranje Onder 19 de grootste kans maakt om zich te kwalificeren voor het EK. Want dat is voor ons als KNVB gewoon superbelangrijk: dat wij onze jeugdteams allemaal op het EK krijgen. Natuurlijk heb je het hier over gehad, maar daarom hebben we dit zo gedaan."

Opvallend genoeg zat Read afgelopen zaterdag tegen Luxemburg Onder 19 (0-0) op de bank. Pas in de 73ste minuut kwam de Feyenoorder binnen de lijnen als vervanger van Ajacied Mark Verkuijl.