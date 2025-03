Anass Salah-Eddine blikt terug op zijn afscheid bij Twente: ‘Dat vond ik zelf niet fijn’

Anass Salah-Eddine laat in gesprek met ESPN weten hoe hij terugkijkt op zijn tijd bij FC Twente. De jeugdinternational van Nederland vertelt daarnaast over zijn stap naar AS Roma, waar hij moest wennen aan het cultuurverschil.

Salah-Eddine maakte deze winter na een heuse soap de overstap van Twente naar AS Roma. De geboren Amsterdammer stond in de nadrukkelijke belangstelling van PSV en had ook interesse vanuit Duitsland en Engeland. Hij verklaart waarom de keuze op AS Roma viel. “Heel last-minute. Toen AS Roma kwam kijken, wist ik dat ik heel graag die stap wilde maken. Mijn gevoel was daar het fijnst.”

De overstap kwam niet zonder slag of stoot tot stand. “Weinig slapen, weinig eten en je bent er continu mee bezig”, vertelt de linksback. “In de ochtend had ik een gesprek met Arnold Bruggink en de trainer. Tijdens dat gesprek zagen zij al hoe ik mij voelde en hoe ik eraan toe was. Toen was er al twijfel of het wel verstandig was dat ik ging spelen.”

Uiteindelijk haakte Salah-Eddine vlak voor de wedstrijd af. Het hele gebeuren zorgde voor een grote rel. “Eenmaal onderweg naar Deventer voelde ik me niet goed en zeiden mijn teamgenoten dat het verstandiger was om niet te spelen. Dat vond ik zelf niet fijn, want je wil alles geven. Binnen de club weten ze dat ook. We hebben het in goed overleg met iedereen gedaan”, geeft de Nederlandse-Marokkaan aan.

De linkervleugelverdediger was direct enthousiast over de overstap naar Italië. "AS Roma is één van de grootste clubs ter wereld. Dit is het complete plaatje wat je als voetballer en mens wil hebben.” Ploeggenoot Devyne Rensch was geen onbekende voor Salah-Eddine en speelde een belangrijke rol bij zijn overgang. “Ik heb hem even gebeld. Devyne was positief en dat heeft mij een klein zetje gegeven.”

Salah-Eddine vertelt hoe de samenwerking met trainer Claudio Ranieri is. “Ik heb snel mijn plekje kunnen vinden en hoop dat ik me in de aankomende maanden nog meer op mijn gemak voel en mijn kans kan pakken. Het is een hele ervaren coach. Hij is goed in de tactiek en met de individuen. Je leert zoveel van hem op de trainingen”, is de international van Jong Oranje lovend.

Het jeugdproduct van Ajax is erg tevreden tot dusver over zijn tijd in Italië, maar moest wennen aan het cultuurverschil. “Je speelt hier tegen veel verschillende opstellingen. In Nederland speel je vaak tegen 4-3-3, maar hier wordt per wedstrijd iets anders van je gevraagd."

Ook de sfeer in Italië is heel anders dan in Nederland. “Hoe ik Ajax en FC Twente heb beleefd, is fantastisch. Beide stadions zijn mooi en hebben een goede sfeer, maar dit stadion heeft 20.000 extra stoelen. Als je dat hebt en iedereen is aan het schreeuwen en juichen, heeft dat impact als je er voor het eerst komt. Op het veld heb ik een knopje dat ik het uit kan schakelen, maar als je scoort is het heel mooi. Je wil jezelf graag bewijzen en laten zien in dit stadion”, sluit hij af.