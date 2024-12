Analisten wijzen unaniem uitblinker bij Feyenoord aan in Champions League-duel met Sparta Praag

Pierre van Hooijdonk en Royston Drenthe zijn het eens over wie de uitblinker is bij Feyenoord in het gewonnen Champions League-duel met Sparta Praag. De Rotterdammers waren in De Kuip met 4-2 te sterk voor hun opponent en dat kwam in de ogen van de analytici met name door Igor Paixão.

Feyenoord boekte woensdagavond zijn derde overwinning van het Champions League-seizoen. De Rotterdamse doelpunten kwamen op naam van Gernot Trauner, Paixão, Anis Hadj-Moussa en Santiago Gimenez. Met nog twee speelronden te gaan heeft Feyenoord al tien punten op zak en komt plaatsing voor de knock-outfase dichtbij.

“Het was niet een wedstrijd waarbij je meteen het gevoel had dat die was afgelopen, zeker bij de 3-1 niet”, zo begint Drenthe voor de camera van Ziggo Sport. “Uiteindelijk deed Gimenez dat voortreffelijk bij die 4-1 na voorbereidend werk van Hadj-Moussa en liep het goed af.”

Van Hooijdonk denkt ook dat het niveau van Feyenoord daalde door de personele wijzigingen van Priske. “Door die wissels wordt het niveau gewoon minder. Met drie of vier invallers die net wat minder zijn dan de rest val je gewoon terug in zo’n wedstrijd.”

Verder laat Drenthe weten dat hij Paixão de absolute uitblinker vond bij Feyenoord. “Ik had het er al met Pierre over, maar echt Paixão. Hij speelde negentig minuten lang een steady wedstrijd en het doelpunt is voor mij de kers op de taart. Hij is heel belangrijk voor dit Feyenoord.”

“Ik vind ook Paixão”, vult Van Hooijdonk zijn collega aan. “Daarachter zitten Hadj-Moussa en de twee controlerende middenvelders: Quinten Timber en Hwang In-beom”, besluit de analist.

Paixão tekende in de tiende speelminuut al de 2-0 aan en plaatste de bal van buiten het zestienmetergebied in de rechterbenedenhoek. Een minuut eerder zette Trauner de Rotterdammers op voorsprong.