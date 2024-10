Analisten genieten van Feyenoord-interview na afloop: ‘Prachtig, zo nederig’

Debutant Givairo Read verscheen na afloop van de 2-0 zege van Feyenoord tegen FC Utrecht voor de camera van ESPN. De rechtsback liet weten dat twee teamgenoten hem enorm hielpen in het veld. De analisten van ESPN konden wel genieten van het interview.

Read hoorde zaterdag dat hij in de basis zou beginnen in de kraker tegen Utrecht. “Ik werd gisteren door de trainer apart genomen en toen vertelde hij dat ik in de basis zou starten. Ik had het in mijn achterhoofd wel een beetje verwacht door de blessures van Lotomba en Nieuwkoop.”

“Tuurlijk heb je spanning”, antwoordt Read desgevraagd. “Maar ik ben een kalme relaxte jongen. Ik probeer gewoon mijn eigen spel te spelen en daarom sta ik in de basis. En vandaag heb ik dat ook gedaan.”

Twee teamgenoten hielpen de jonge rechtsback nadrukkelijk in het veld. “Hwang en Timber hielpen mij inderdaad. Zo zijn zij. Ik ben er wel blij mee, want het heeft mij zeker geholpen”, laat de 18-jarige verdediger weten.

Feyenoord hield met de debutant in de basis de nul in de lastige uitwedstrijd tegen Utrecht. “Tuurlijk ben ik daar trots op”, zegt Read. “Ik heb met de trainers veel beelden bekeken en er veel aandacht aan besteed. Ik ben blij dat het zo goed heeft uitgepakt.”

De jongeling zag Feyenoord niet in de problemen komen in de Galgenwaard. “Ik had niet het gevoel dat ze nog zouden terugkomen van de achterstand of dat we in de problemen waren. Dat betekent dat we iets goed hebben gedaan”, concludeert de jeugdinternational.

“Hij had nog niet veel gespeeld en dan mag je ineens debuteren in een op papier geen makkelijke wedstrijd. Ik vind dat hij het geweldig heeft ingevuld”, aldus Mario Been voor de camera’s van ESPN. “Mooi toch. Prachtig, zo nederig”, vindt Danny Koevermans.