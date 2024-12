Amorim lijkt bij Manchester United duidelijk signaal af te geven aan Tyrell Malacia

Tyrell Malacia ontbreekt op Tweede Kerstdag in de wedstrijdselectie van Manchester United voor de uitwedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers. Manager Rúben Amorim kiest voor Lisandro Martínez aan de linkerkant van een driemansverdediging. Er is ook een basisplaats voor Noussair Mazraoui, terwijl Matthijs de Ligt en Joshua Zirkzee op de bank beginnen op Molineux.

Diverse Engelse media melden dat Malacia niet geblesseerd is en dat er dus een andere reden moet zijn voor Amorim om de voormalig Feyenoorder te passeren. Luke Shaw is niet inzetbaar vanwege blessureleed, waardoor het logisch had geleken als Malacia had gestart tegen Wolverhampton. Desondanks heeft Amorim andere keuzes gemaakt. Diogo Dalot speelt doorgaans op rechts, maar opereert nu als wingback op links.

Malacia werd onlangs tot twee keer toe in de rust gewisseld door Amorim, die wellicht niet tevreden is met de inbreng van de Nederlander. Om dezelfde reden houdt de Portugese manager in Engelse dienst Marcus Rashford al enkele wedstrijden buiten de selectie van Manchester United.

Voor Malacia (25) staat de teller dit seizoen op 241 speelminuten, verdeeld over de Premier League, Europa League en EFL Cup. De minuten kwamen na anderhalf jaar vol tegenslagen.

Malacia maakte in november zijn rentree bij Manchester United, in een bekerwedstrijd van de beloften tegen Huddersfield Town. Zijn laatste wedstrijd dateerde van 28 mei 2023. Daanar volgde een periode vol blesureleed en geruchten over zijn mentale welzijn in Manchester.

Er was gedurende zijn revalidatie online lang niets te zien van Malacia. Zowel hij als Manchester United deelde maandenlang niets over zijn herstel. Op internet verschenen wilde verhalen en bizarre geruchten over waar Malacia zou zijn. Zo verzonnen mensen onder meer dat hij gearresteerd zou zijn. Malacia heeft weinig van die geruchten meegekregen.

“Niks daarvan is waar”, zei hij in november tegen The Athletic. “Ik was gewoon aan het revalideren. Zeker toen ik in Nederland zat en dicht bij mijn familie was, was het: trainen, familie, slapen. Trainen, familie, slapen. Trainen, familie, slapen. Dat is alles wat ik heb gedaan.''

''Ik zit niet heel veel op social media. Als mijn neef of moeder me geen dingen zouden sturen, zou ik het niet eens weten. Zolang mijn familie en ik weten dat het goed met me gaat, is dat voor mij genoeg. Het belangrijkste is dat ik weet dat het goed met mij gaat'', zo sprak Malacia vorige maand.