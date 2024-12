Amorim ergert zich niet aan stokoud fenomeen nu hij manager van Manchester United is

Nu Rúben Amorim manager is van Manchester United, is voetballen op Boxing Day een nieuwe ervaring voor hem. De Portugese coach vindt het echter helemaal geen ramp om met Kerst te moeten werken. Amorim heeft namelijk niet veel op met de kerstdagen.

Manchester United gaat op Tweede Kerstdag, in Engeland dus bekend als Boxing Day, op bezoek bij Wolverhampton Wanderers. ''Ik wil gewoon winnen. Kerstmis boeit mij helemaal niets'', geeft Amorim in duidelijke bewoordingen aan tijdens de persconferentie in aanloop naar het treffen op Molineux.

''Dat we op die dag spelen is vooral leuk voor de supporters. En wij passen ons maar aan. Het is ook een voorrecht om die dag te mogen spelen, zodat we de fans een beetje op kunnen vrolijken. We willen dolgraag weer een keer winnen'', snakt de opvolger van Erik ten Hag naar drie punten.

Amorim heeft een flinke klus te klaren bij Manchester United. Zijn elftal verloor zondag vrij kansloos met 0-3 van Bournemouth en is afgezakt naar de teleurstellende dertiende plaats in de Premier League. Van de zeventien competitieduels gingen er al zeven verloren.

De Portugese manager kent de moeilijke omstandigheden waaronder hij moet werken. ''Vanaf de eerste werkdag ligt die verantwoordelijkheid bij mij. We moeten blijven zoeken naar manieren om ons te verbeteren.''

''Als het kon, zou ik direct alle problemen oplossen'', aldus de strijdvaardige Amorim, die in november begon aan zijn klus op Old Trafford. ''En daarom voel ik me, ontspannend is niet het juiste woord, want ik heb dezelfde frustraties als onze supporters.''

''Maar ik weet wel wat ik moet doen om mijn werk hier uit te kunnen uitvoeren'', zo besluit de keuzeheer van Manchester United, dat het kalenderjaar op 30 december afsluit met een thuiswedstrijd tegen Newcastle United.