Amnesty International komt met protest bij KNVB over Saudi-Arabië; kritiek ook op Spanje, Marokko en Portugal

Amnesty International gaat maandag om 17.00 uur protesteren bij het hoofdkantoor van de KNVB in Zeist. Reden is de kandidatuur van Saudi-Arabië voor het WK van 2034. De mensenrechtenorganisatie is ook kritisch op het WK van 2030, dat mogelijk door Spanje, Marokko en Portugal wordt georganiseerd.

“De toekenning van het WK 2034 aan Saudi-Arabië zonder geloofwaardige garanties voor hervormingen zal een menselijke tol eisen”, meldt Anmesty International in een persbericht. “Fans zullen gediscrimineerd worden, bewoners zullen onder dwang uit hun huizen gezet worden, arbeidsmigranten zullen worden uitgebuit en velen zullen sterven."

"De FIFA moet het proces stopzetten totdat er goede mensenrechtenwaarborgen zijn, om te voorkomen dat de toch al penibele situatie nog verder verslechtert." In de hoop de FIFA om te praten gaat de mensenrechtenorganisatie maandag om 17.00 uur protesteren bij het hoofdkantoor van de KNVB.

De mensenrechtenorganisatie vindt namelijk dat de KNVB er bij de FIFA op moet aandringen dat het WK daar over tien jaar niet gehouden wordt. Amnesty-medewerkers zullen in scheidsrechterstenue met rode kaarten voor de ingang van het KNVB-sportcentrum staan. Ook nemen ze een spandoek mee met de tekst: WK2034 in Saudi-Arabië? KNVB: zet mensenrechten niet buitenspel!

Ook is er vanuit Amnesty International kritiek op het WK van 2030. "Marokko, Portugal en Spanje moeten hun verantwoordelijkheden op het gebied van mensenrechten veel serieuzer nemen", aldus de organisatie.

"Het WK 2030 kan een kans bieden om de bescherming van de mensenrechten in alle drie de landen te versterken, maar alleen als de regeringen en voetbalbonden bereid zijn om hiervoor nauw samen te werken met fans, mensenrechtenorganisaties, vakbonden en andere betrokken groepen", sluit Amnesty International af.

De FIFA wijst de WK's van 2030 en 2034 op 11 december toe. De locaties voor beide toernooien staan al vrijwel vast, maar moeten nog officieel worden bekrachtigd. Over zes jaar wordt het toernooi gehouden in Spanje, Portugal en Marokko, met in de groepsfase enkele duels in Argentinië, Uruguay en Paraguay. Voor het WK van 2034 is Saudi-Arabië de enige kandidaat.