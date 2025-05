Amateurdoelman keept zich via TikTok naar contract in de Eredivisie

De Brabantse doelman Yannick de Jong (18) tekent binnenkort een eenjarig contract bij de FC Twente/Heracles Academie, zo vertelt hij in gesprek met Brabants Dagblad. De Jong gaat keepen in het hoogste beloftenelftal.

De Jong lanceerde een aantal maanden geleden een nieuwe serie via TikTok. In ‘It’s Never Too Late’ doet hij een laatste poging om zijn voetbaldroom te verwezenlijken.

Na een geslaagde stage bij de Twente/Heracles Academie is de Tilburger een stapje dichterbij. Binnenkort tekent hij een contract als ontwikkelingskeeper.

De Jong komt over van sc ’t Zand, dat uitkomt in de Eerste Klasse. “Ik zal weinig minuten maken, maar ga wel heel veel leren. Na een jaar kijken ze of ik mag blijven of gaan ze op zoek naar een andere profclub.”

“Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar het begint nu langzaam in te dalen. Ik ben een paar keer door het huis gestuiterd”, reageert De Jong.

Ook Roda JC en FC Eindhoven wilden De Jong een stage aanbieden, maar de goalie heeft de knoop doorgehakt. “Tegen Twente/Heracles kun je geen nee zeggen. Ik ben leergierig en wil gewoon weten waar ik over een jaar sta.”

“Of ik weleens in de Grolsch Veste ben geweest? Nog nooit, maar ik hoop daar op den duur natuurlijk wel een keer te staan”, besluit De Jong.