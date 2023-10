‘Alsof er een soort vloek op Dirk Kuijt rust bij clubs, maar hoe dat kan?’

Woensdag, 4 oktober 2023 om 13:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:08

Dat Dirk Kuijt nog geen nieuwe club heeft gevonden, zorgt voor verbazing bij Rob Jansen. De spelersmakelaar proeft de nodige scepsis bij clubs als hij de naam van de oud-aanvaller laat vallen. Kuijt zit zonder werkgever sinds zijn ontslag bij ADO Den haag in november van vorig jaar.

Kuijt, ooit de gedroomde nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord, wacht met smart op een nieuwe uitdaging. "Op zijn hoogtepunt was Dirk een van de meest populaire spelers van Nederland, maar na Feyenoord is dat helemaal weggezakt. Alsof er een soort vloek op hem rust bij clubs. Hoe dat kan?", vraagt Jansen zich af in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

"Daar komen we niet achter. Ik heb daar geen conclusie voor en totaal geen antwoord op. Het lijkt een soort ondergrondse antipathie. Ik weet niet waar dat op gebaseerd is. Hij speelt geen toneel", neemt Jansen zijn cliënt in bescherming.

Het is niet zo dat de naam Kuijt volledig is verdwenen uit de voetbalwereld. "In eerste instantie wordt er goed op hem gereageerd, maar telkens wordt er in één keer een andere beslissing genomen. Als zijn naam valt, hoor ik: 'nee, doen we niet, doen we niet.'"

"Ik vind het heel jammer. Dirk heeft gewoon aanleg om een heel goede trainer te worden, maar er is een soort ondergrondse blokkade. Het gaat uiteindelijk lukken, maar het is wel moeizaam", verzucht Jansen.

Kuijt was enkele jaren geleden jeugdtrainer bij Feyenoord, met de insteek dat hij ooit bij de hoofdmacht terecht zou komen. Mede door de coronacrisis ging een streep door die plannen. Beide partijen maakten in 2021 in goed overleg een einde aan de samenwerking.

Ruim een jaar later begon Kuijt bij ADO aan zijn eerste klus als hoofdcoach in het betaald voetbal. Na slechts vier overwinningen in zestien duels in de Keuken Kampioen Divisie besloot de club uit Den Haag om hem de laan uit te sturen.