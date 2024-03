‘Als Slot naar Ajax gaat is hij zijn leven niet zeker, en zijn familie ook niet’

Ajax moet na het definitieve aanstaande vertrek van John van 't Schip spoedig op zoek naar een nieuwe coach. Bij Vandaag Inside laat Valentijn Driessen enkele namen de revue passeren, waaronder die van Arne Slot.

Driessen wordt door Genee gevraagd of hij al weet wie de nieuwe trainer van Ajax wordt. "Nee", antwoordt de chef sport van De Telegraaf ontkennend. "Ze willen graag een Nederlandse trainer, maar de spoeling is dun."

"Pascal Jansen is vrij", begint Driessen aan zijn opsomming. "Slot gaat natuurlijk niet naar Ajax, want dan is hij van zijn leven niet zeker en zijn familie ook niet. Frank de Boer zou kunnen, maar die denkt niet dat ze bij hem terecht komen."

"En dan worden er een stel lichtgewichten genoemd. Die (Pepijn, red.) Lijnders van Liverpool", doelt Driessen op de huidig assistent van Jürgen Klopp bij Liverpool. Johan Derksen kan zijn ongenoegen niet onderdrukken als hij de naam van Lijnders hoort.

"Lachwekkend!", roept de vaste tafelgast. "Die kun je niet hoofdtrainer maken", voegt Driessen toe, die direct een vijfde naam noemt. "Dave Vos. Die coacht het tweede elftal (Jong Ajax, red.)."

Ook over hem is Derksen niet enthousiast. "Die andere (Vos, red.) kende ik niet eens. Heb ik nog nooit van gehoord, van Dave Vos. Dat is toch een wielrenner?", krijgt hij de lachers op de hand.

Van 't Schip kondigde donderdag aan volgend jaar niet voor de groep te staan bij Ajax. Algemeen directeur Alex Kroes zal zich de komende tijd dus moeten buigen over wie de Amsterdammers uit het slop moet trekken. Volgens transfermarktspecialist Fabrizio Romano staan er vier namen op de shortlist, waaronder die van Lijnders.

