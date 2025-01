'Als je als speler van Ajax niet goed speelt, zoals ik, dan is er terecht kritiek'

Steven Berghuis maakte zaterdag voor het eerst dit seizoen de negentig minuten vol bij Ajax. De rechtsbuiten toont zich na afloop van de wedstrijd tegen RKC Waalwijk (2-1 winst), waarin hij via een penalty scoorde, zeer zelfkritisch. "De kritiek op mij is terecht", aldus Berghuis voor de camera van ESPN.

We speelden een hele matige tweede helft. We kwamen niet echt in de problemen, maar je wil natuurlijk veel meer bieden aan de mensen die op de tribune zitten. We werden voorspelbaar. Zij maken nog 2-1 via Ihattaren, dan wordt het nog even spannend.

Berghuis schoot zijn penalty uiterst koelbloedig binnen en schreef daarna Joy, de naam van zijn dochter op de camera. "Mijn gezin zou er vandaag zijn, maar het ging niet door. Dus ik zei: 'Dan moet ik het maar zo doen.'"

Berghuis is sinds november terug bij Ajax na een slepende blessure. De vleugelspits erkent dat hij zijn topvorm nog niet heeft gevonden. "Ik vind niet dat ik goed heb gespeeld na mijn terugkeer", aldus de 33-jarige aanvaller.

"Ik ben op zoek naar onder meer mijn fitheid. Ik ben kritisch op mezelf. Het is normaal dat als je voor Ajax speelt en je geen goede wedstrijden aflevert, dat daar kritiek op komt. Dat is helemaal niet erg. Er is één iemand die het kan draaien, dat ben ik."

Berghuis wordt door zijn trainer Francesco Farioli op twee posities ingezet. "Ik ben aan switchen tussen de rechtsbuitenpositie en het middenveld. Op het middenveld worden meer dingen gevraagd, het verbinden van en het lokken van tegenstanders. Vanaf de rechtsbuiten kom ik toch meer aan aanvallen toe."

Berghuis spreekt zijn voorkeur uit. "Ik denk dat ik rond de zestien aan de bal moet komen om gevaarlijk te worden voor Ajax, en ik denk dat dat als rechtsbuiten iets meer het geval is."