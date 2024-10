‘Als de mogelijkheid om terug te keren bij Feyenoord zich zou voordoen, is dat voor mij een no-brainer’

Jean-Paul Boëtius erkent in gesprek met ESPN dat het ‘een droom’ voor hem is om terug te keren bij Feyenoord. De dertigjarige middenvelder traint de komende tijd mee met de beloften van de Rotterdammers om zijn conditie op peil te houden zodat hij fit kan aansluiten bij een nieuwe club. Als het aan hem ligt, zou dat Feyenoord zijn. “Liever gisteren dan morgen”, aldus Boëtius.

De geboren Rotterdammer stond vrijdagochtend plots op het trainingsveld van Feyenoord Onder 21. Sinclair Bischop meldde dat Boëtius meetraint in afwachting van een nieuwe werkgever. Na afloop van de ochtendtraining spreken de twee elkaar voor de camera van ESPN.

“Ik heb in eerste instantie een belletje gepleegd en John de Wolf gevraagd of hij met me mee kon denken”, legt Boëtius uit. “Dat heeft hij gedaan in de zin van dat ik nu bij Feyenoord Onder 21 aan de slag kan en mezelf in groepsverband fit kan houden.” De behendige dribbelaar werkte individueel al aan zijn fitheid. “Voor de ziekte en na de ziekte deed ik dat al.”

“Nu doe ik dat in groepsverband hier. Ik ben fit genoeg om hier mee te kunnen. Wat ik zeg: ik wil de volgende stap gaan zetten.” Bischop wijst naar de situatie van Davy Klaassen bij Ajax. De spelmaker was transfervrij na zijn vertrek bij Inter, trainde mee met de Amsterdammers om zijn conditie op peil te houden en dwong daarna een contract af.

“Of dat nu ook het geval kan zijn? Dat ligt niet aan mij”, zegt Boëtius. “Als die mogelijkheid zich zou voordoen, dan is dat voor mij een no-brainer. Dan moet het uiteindelijk toch bij andere mensen gaan kriebelen.” De ex-speler van onder meer FSV Mainz 05 en Hertha BSC erkent dat een terugkeer bij Feyenoord ‘een droom’ zou zijn. “Zeker weten, zeker weten. Liever gisteren dan morgen.”

Begin augustus 2022 tekende Boëtius een driejarig contract bij Hertha waardoor hij, na zijn overstap van Mainz, actief bleef in de Bundesliga. Nog datzelfde jaar werd voor de eerste keer teelbalkanker ontdekt.

Zijn contract verviel in juli 2023 na de degradatie van Hertha uit de Bundesliga. Bijna anderhalf jaar nadat hij behandeld was voor teelbalkanker sloeg in maart 2024 het noodlot opnieuw toe. Boëtius meldde op Instagram dat de kanker was uitgezaaid naar de lymfeklieren en hij een aantal chemokuren moest ondergaan.

Begin augustus kwam Boëtius hoogstpersoonlijk met geweldig nieuws. De aanvaller is volledig genezen van kanker, zo gaf hij te kennen in De Oranjezomer. Nadat hij de afgelopen weken veelal individueel heeft getraind, vangt Feyenoord het ‘kind van de club’ nu opnieuw op.