‘Als Ajax aanklopt, dan zou ik er zeker serieus over gaan nadenken’

Zaterdag, 13 mei 2023 om 16:55 • Jonathan van Haaster

Azor Matusiwa heeft aangegeven 'serieus te zullen nadenken' over een vervolgstap bij Ajax als de Amsterdamse club zich voor hem meldt. Dat laat de verdedigende middenvelder weten in een interview met Ajax Showtime. Edson Álvarez gaat de Johan Cruijff ArenA in de zomer waarschijnlijk achter zich laten, waardoor er een vacature vrij zou komen op het middenveld. Matusiwa staat nog tot medio 2026 onder contract bij Stade Reims.

Matusiwa zegt te weten dat de Ligue 1 een grotere competitie is dan de Eredivisie, maar dat schrikt hem niet af. "Bij Ajax heb ik gewoon een goede tijd gehad en ik heb er ook ontzettend veel geleerd. Ik ben ze altijd blijven volgen en als ze echt zouden aankloppen bij mij, dan zou ik er serieus over gaan nadenken om terug te keren naar Nederland." Na twee jaar in de jeugd van Almere City te hebben gespeeld, maakte Matusiwa in 2013 de overstap naar de jeugdopleiding van Ajax. Hij maakte indruk bij Jong Ajax, maar verder dan één optreden in het eerste kwam het niet.

De geboren Hilversummer koos eieren voor zijn geld en maakte in 2019 de definitieve overstap naar FC Groningen. Daar ontwikkelde hij zich tot één van de sterkhouders en in de zomer van 2021 volgde de overstap naar Stade Reims. Matusiwa voelt zich gewaardeerd bij zijn club. "Maar Ajax is wel een grotere club", stelt Matusiwa, die Reims echter niet 'voor de eerste de beste club verlaat'. "Ik voel gewoon een bepaalde waardering hier. Ik weet dat als ik fit ben, dat ik ga spelen. Dat ik mijn plek heb en dat ik die heb veroverd. Dat ga ik niet voor de eerste de beste club zomaar weggooien."

Voor Reims, waar ook Kaj Sierhuis en Mitchell van Bergen onder contract staan, kwam Matusiwa tot nu toe 59 keer in actie. In tegenstelling tot de eerstgenoemden is Matusiwa wel een vaste waarde onder succestrainer Will Still. Ondanks een inmiddels beëindigde reeks van negentien (!) ongeslagen wedstrijden staat Reims tiende met vijftig punten. Europees voetbal is uit het vizier. "Mijn doelstelling was om zo belangrijk mogelijk te zijn voor het team", vervolgt Matusiwa. "Zowel verdedigend als aan de bal. Ik denk dat dat ook wel is gelukt en ik ben blij met het seizoen dat ik nu heb gespeeld. Alleen: we hebben nog vier wedstrijden en we willen minimaal die 56 punten gaan halen. Dat zou het seizoen wel compleet maken."